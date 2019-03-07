Порох стал причиной взрыва в многоэтажке в Павлодаре
Обстоятельства трагшедии прояснил выживший свидетель.
Фото : КЧС МВД РК7 марта 2019, 11:33
Стали известны причины взрыва в пятиэтажке в Павлодаре, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент полиции Павлодарской области.
По данным полицейских, картина прояснилась после показаний свидетеля происшествия, выжившего после трагедии.
–Он нашел шесть заводских упаковок пороха в пакете у мусорного контейнера по улице Суворова, которые в дальнейшем принес к своему знакомому для последующей совместной продажи. 6 марта в 14.40, находясь в квартире знакомого, они вскрыли одну из упаковок пороха, рассыпали часть на табуретку и подожгли, чтобы проверить. В результате произошло воспламенение и пожар", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
- Хозяин квартиры, где взорвался порох, скончался от отравления угарным газом и посмертного обгорания, - констатировали в Департаменте.
Ранее было известно, что мужчина погиб в результате взрыва неизвестного вещества в Павлодаре
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