Причиной взрыва со смертельным исходом в многоэтажке Ульяновска стал самогонный аппарат
Фото: скриншот видео
Пресс-служба МЧС заявила о том, что, по предварительной версии, пожар случился из-за использования одним из жителей самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой, сообщает Zakon.kz.
Также сообщается, что эвакуированы 87 жильцов, в том числе 12 детей. Спасены более 25 человек.
"К сожалению, погибли трое: ребенок и две женщины. Еще трое взрослых госпитализированы. Для жителей развернут временный пункт размещения в гостинице, подготовлен центр социальной реабилитации. Там с пострадавшими работают психологи", – рассказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок погиб во время взрыва в многоэтажке Ульяновска.
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