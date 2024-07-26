Причиной взрыва со смертельным исходом в многоэтажке Ульяновска стал самогонный аппарат

Пресс-служба МЧС заявила о том, что, по предварительной версии, пожар случился из-за использования одним из жителей самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой, сообщает Zakon.kz.

Также сообщается, что эвакуированы 87 жильцов, в том числе 12 детей. Спасены более 25 человек.



"К сожалению, погибли трое: ребенок и две женщины. Еще трое взрослых госпитализированы. Для жителей развернут временный пункт размещения в гостинице, подготовлен центр социальной реабилитации. Там с пострадавшими работают психологи", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребенок погиб во время взрыва в многоэтажке Ульяновска.