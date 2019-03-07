В Алматы несут нелегкую службу порядка одной тысячи женщин-полицейских

Весенний праздник они отмечают в строю.

В Алматы на стражу общественного порядка ежедневно заступают и несут нелегкую службу порядка 1 тысячи женщин – полицейских. Об одной из них в канун Международного женского дня решили рассказать в пресс-службе ДП города, передает Zakon.kz.

Подполковнике полиции Эльмира Мухамеджанова родилась она в Алматы. В Семипалатинске выучилась на юриста и трудовую деятельность начала в 2002 году, придя на службу в уголовный розыск Ауэзовского района.

- Уже много лет мой рабочий день начинается до восхода солнца, а заканчивается почти ночью, не считая ночные выезды. Сейчас я служу в подразделении по борьбе с имущественными преступлениями, в том числе и кражами. Порой не остается времени уделить внимание своему ребенку: я воспитываю дочь, ей 4 года. Но всегда ощущается поддержка близких и коллег. Свободное время я стараюсь проводить в кругу семьи. Уделяю много времени самообразованию. Сотрудники полиции, прежде всего, должны быть порядочны и преданы своему делу. Сегодня, в канун 8 марта я хочу от души пожелать бабушкам, мамам, сестрам и дочерям женского счастья, благополучия, здоровья, достатка, а коллегам успехов в нелегком труде. Я сама знаю, как тяжело и ответственно женщинам – полицейским гордо нести участь хранительницы очага и добросовестного работника, - сказала подполковник Мухамеджанова.

В Алматы на стражу общественного порядка ежедневно заступают и несут нелегкую службу порядка одной тысячи женщин-полицейских. Весенний праздник они отмечают в строю.

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