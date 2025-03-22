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Общество

Более 21 тысячи полицейских и гвардейцев несут службу в праздничные дни

Более 21 тысячи полицейских и гвардейцев несут службу по стране в праздничные дни, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 10:02 Фото: Zakon.kz
Наурыз сопровождается праздничными концертами и массовыми мероприятиями. В связи с этим особое внимание уделяется обеспечению общественной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД рассказали, что в такие дни усилено патрулирование, ведется круглосуточное видеонаблюдение.

"Благодаря стражам порядка казахстанцы могут наслаждаться праздничной атмосферой без тревог", – подчеркнули в полиции.

Между тем в преддверии Наурыз мейрамы Министерство внутренних дел Казахстана представило необычную статистику: в рядах казахстанской полиции служат 119 стражей порядка, названных в честь этого весеннего праздника.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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