Более 21 тысячи полицейских и гвардейцев несут службу в праздничные дни

Наурыз сопровождается праздничными концертами и массовыми мероприятиями. В связи с этим особое внимание уделяется обеспечению общественной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД рассказали, что в такие дни усилено патрулирование, ведется круглосуточное видеонаблюдение.

"Благодаря стражам порядка казахстанцы могут наслаждаться праздничной атмосферой без тревог", – подчеркнули в полиции.

Между тем в преддверии Наурыз мейрамы Министерство внутренних дел Казахстана представило необычную статистику: в рядах казахстанской полиции служат 119 стражей порядка, названных в честь этого весеннего праздника.