Более 440 улиц отремонтируют на окраине Алматы

С приходом весны участилось количество жалоб по проваленным люкам и ямам как на центральных проспектах, так и на улицах районного значения.

Аким Алматы Бауыржан Байбек на заседании городского бюро партии "Нұр Отан" поручил активизировать работу по благоустройству, строительству и ремонту дорог, в том числе на окраинах мегаполиса, передает Zakon.kz.

За последние 10 лет в развитие присоединенного Алатауского района властями вложено 434 млрд тенге. За счет этого построено 12 школ, 5 поликлиник, 16 государственных и 151 частных детских садов, микрорайоны "Ақбұлақ", "Алғабас-6", "Саялы", ряд спортивных и культурных объектов, в том числе ледовый дворец "Алматы Арена" и театр народного искусства "Алатау". Для развития же инфраструктуры проложено 223 км электросетей, 276 км газовых сетей, 688 км водопровода и 453 км канализации. Построены 93 км дорог и три автомобильные развязки.

Вместе с тем Бауыржан Байбек отметил, что проблема отсутствия асфальтированных дорог до сих пор полностью не решена. Только за последний месяц посредством электронной общественной приемной акимата "Open Almaty" поступило более 100 жалоб. В некоторых микрорайонах подобная ситуация сложилась в том числе из-за недобросовестных подрядчиков, прокладывавших инженерные сети.

- Ко мне поступают жалобы от обеспокоенных жителей. Нужно исправлять ситуацию, люди не должны мучиться. В этой связи к уже планируемым из республиканского бюджета 3 млрд. тенге поручаю Управлению стратегии и бюджета за счет оптимизации ряда проектов обеспечить выделение из местного бюджета еще 4 млрд. тенге на строительство дорог в 12 микрорайонах. Аким района вместе с соответствующими управлениями лично несете ответственность за качество работ. На постоянной основе буду выезжать, проверять вашу работу, - сказал Бауыржан Байбек.

Таким образом, в Алатауском районе будет начат ремонт и строительство дорог на более 440 улицах протяжностью почти 120 км в микрорайонах "Ақбұлақ", "Қарасу", "Ұлжан-2", "Алғабас-АЗТМ", "Айгерим-1", "Айгерим-2", "Ұлжан-1", "Шанырак-1", "Шаңырақ-2", "Томирис", "Дархан-Байбесік" и "Көк Қайнар".

Стоит отметить, что накануне Бауыржан Байбек провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских дорог и тротуаров. В текущем году средним ремонтом охватят более 120 улиц протяженностью 111 км.

Кроме того, глава мегаполиса отметил, что с приходом весны участилось количество жалоб по проваленным люкам и ямам как на центральных проспектах, так и на улицах районного значения. В свою очередь руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев сообщил, что при благоприятных погодных условиях текущий ремонт всех магистральных улиц будет произведен в течение 10 дней.

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