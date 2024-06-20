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В Алматы перекроют проезд по двум улицам

ремонт, дороги, Алматы, , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 19:24 Фото: Zakon.kz
В Бостандыкском районе Алматы закроют проезд для проведения ремонтных работ на теплосетях. Перекроют движение по улице Сатпаева – от улицы Масанчи до проспекта Сейфуллина и по улице Наурызбай батыра – от проспекта Абая до улицы Сатпаева, сообщает Zakon.kz.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности сотрудников ТОО "Алматинские тепловые сети", которые будут работать на этих проезжих частях.

Движение автотранспорта в Бостандыкском районе Алматы будет закрыто:

– с 22:00 21 июня до 12:00 22 июня по улице Сатпаева, от улицы Масанчи до проспекта Сейфуллина;

– с 22:00 21 июня до 12:00 23 июня по улице Наурызбай батыра, от проспекта Абая до улицы Сатпаева.

"ТОО "Алматинские тепловые сети" просит извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – сообщили в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что восстанавливать дороги в Казахстане будут за счет займа в БРК.

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