Айбатыр Жумагулов назначен главой Фонда социального медицинского страхования

Это - большая ответственность, и я верю, что он справится с поставленными задачами достойно - Биртанов.

Фото : Ұлттық Экономика

Айбатыр Жумагулов избран председателем правления некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования", передает департамент по связям с общественностью фонда. - Айбатыр Нышанбаевич имеет большой опыт работы в финансовых структурах, курировал значимые проекты в министерстве национальной экономики. Это очень ценный опыт, так как у Фонда медицинского страхования особый статус стратегического закупщика медицинской помощи для всего населения и финансового оператора пакетов ОСМС и ГОБМП. Важно обеспечить прозрачность и системность этой работы. От эффективности ФСМС как финансового института в значительной степени будет зависеть успех всей реформы. Это - большая ответственность, и я верю, что он справится с поставленными задачами достойно, - отметил министр здравоохранения Елжан Биртанов. Жумагулов в разные годы работал в Министерстве индустрии и новых технологий РК, АО "НУХ "Байтерек", состоял в Совете директоров группы компаний "Baur Kazakhstan". Был председателем правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана". С января 2017 года Жумагулов работал вице-министром Национальной экономики РК.

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