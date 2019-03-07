Айбатыр Жумагулов назначен главой Фонда социального медицинского страхования
Это - большая ответственность, и я верю, что он справится с поставленными задачами достойно - Биртанов.
Фото : Ұлттық Экономика7 марта 2019, 17:46
Айбатыр Жумагулов избран председателем правления некоммерческого акционерного общества "Фонд социального медицинского страхования", передает департамент по связям с общественностью фонда.
- Айбатыр Нышанбаевич имеет большой опыт работы в финансовых структурах, курировал значимые проекты в министерстве национальной экономики. Это очень ценный опыт, так как у Фонда медицинского страхования особый статус стратегического закупщика медицинской помощи для всего населения и финансового оператора пакетов ОСМС и ГОБМП. Важно обеспечить прозрачность и системность этой работы. От эффективности ФСМС как финансового института в значительной степени будет зависеть успех всей реформы. Это - большая ответственность, и я верю, что он справится с поставленными задачами достойно, - отметил министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Жумагулов в разные годы работал в Министерстве индустрии и новых технологий РК, АО "НУХ "Байтерек", состоял в Совете директоров группы компаний "Baur Kazakhstan". Был председателем правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана".
С января 2017 года Жумагулов работал вице-министром Национальной экономики РК.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4960929-c25f7d83943bfc1980b28f1bb80d3ce0
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...