13 человек погибли при посадке самолета в Шереметьево

Ранее в Следственном комитете РФ сообщали об одном погибшем.

Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, аварийно севшего в аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

- По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна, - сказал источник.

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В Следственном комитете ранее сообщали об одном погибшем и четырех пострадавших. В медицинских кругах ТАСС говорили, что на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

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Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

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