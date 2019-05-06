Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

13 человек погибли при посадке самолета в Шереметьево

Ранее в Следственном комитете РФ сообщали об одном погибшем.

Фото : Instagram6 мая 2019, 00:06

Как минимум 13 человек погибли при возгорании пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, аварийно севшего в аэропорту Шереметьево, еще шестеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.

- По последним данным, погибли 13 человек, шестеро пострадали. Судьба части пассажиров неизвестна, - сказал источник.

Читайте также: "Пассажиры эвакуировались с ручной кладью". Известны подробности посадки самолета

В Следственном комитете ранее сообщали об одном погибшем и четырех пострадавших. В медицинских кругах ТАСС говорили, что на борту воздушного судна находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Читайте также: Известны имена пилотов и бортпроводников, спасавших пассажиров с самолета в Шереметьево

Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск. По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты