41 человек погиб в авиакатастрофе в "Шереметьево"

На сайте "Аэрофлота" появился список выживших пассажиров.

При авиакатастрофе в Шереметьево погибли 40 пассажиров и один член экипажа, передает РИА Новости.

Об этом сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте РФ Елена Марковская.

Ранее сообщалось о 13 жертвах авиакатастрофы и о еще нескольких госпитализированных.

На сайте "Аэрофлота" появился список выживших пассажиров. В авиакомпании подчеркнули, что список неполный и будет обновляться по мере поступления данных.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.

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