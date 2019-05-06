Франк Рибери покидает "Баварию"
В составе "Баварии" француз стал восьмикратным чемпионом Германии.
Фото : пресс-служба ФК "Бавария"6 мая 2019, 07:47
Франк Рибери покинет "Баварию" по окончании сезона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба.
– Когда я приехал в "Баварию", то моя мечта сбылась. Прощание будет нелегким, но мы никогда не забудем того, чего достигли вместе. Мы выиграли более 20 титулов, – приводит слова Рибери пресс-служба мюнхенцев.
36-летний хавбек выступает за "Баварию" с 2007 года. На его счету 422 матча за немецкий клуб, в которых он забил 123 мяча и отдал 183 голевые передачи. В составе "Баварии" француз стал восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.
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