США отправили авианосную группу к берегам Ирана

США развертывают авианосную ударную группу США "Авраам Линкольн" и оперативную группу бомбардировщиков в регионе.

США направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования (СЕНТКОМ) в качестве сигнала властям Ирана. Об этом говорится в распространенном 5 мая заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, передает ТАСС.

- В ответ на ряд нарастающих тревожных признаков и предупреждений Соединенные Штаты развертывают авианосную ударную группу США "Авраам Линкольн" и оперативную группу бомбардировщиков в регионе Центрального командования США (на Ближнем Востоке – ред.), чтобы послать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму о том, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или наших союзников будет встречено с безжалостной силой, - говорится в распространенном заявлении Болтона.

2 мая вступил в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана. Вашингтон ввел санкции против Тегерана полгода назад, но это был смягченный вариант: Штаты разрешили продолжать закупки иранского топлива восьми странам. Это Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Южная Корея, Тайвань, Турция. Теперь и они окажутся под американскими санкциями, если будут сотрудничать с Ираном.

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