США направили авианосец к берегам Венесуэлы

Пентагон сообщил о переброске авианосной ударной группы в район побережья Венесуэлы – это усиливает военное давление администрации Трампа и создает возможности для ударов по наземным целям, сообщает Zakon.kz.

Пентагон объявил о направлении в Карибский бассейн самого современного авианосца США USS Gerald Ford вместе с сопровождающими кораблями, истребителями малозаметного класса и разведывательными самолетами. Судно подойдет к побережью Венесуэлы после завершения миссии в Средиземном море, пишет The Guardian.

Операция, по оценке действующих и бывших официальных лиц, призвана расширить кампанию против наркокартелей: от ударов по подозреваемым малым судам к возможным атакам по наземным целям. На авианосце размещены десятки истребителей F/A-18 Super Hornet, что, по мнению военных, увеличивает возможности поражения систем ПВО.

"Расширенное военно-морское присутствие укрепит возможности США по обнаружению, мониторингу и пресечению незаконных субъектов и видов деятельности, которые ставят под угрозу безопасность и процветание территории Соединенных Штатов, а также нашу безопасность в Западном полушарии", – заявил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Ранее Дональд Трамп в интервью в Белом доме подтвердил, что следующим этапом кампании могут стать удары по наземным целям:

"Следующим будет наземная операция", – сказал он, добавив, что "Наземные наркотики для них гораздо опаснее. Они станут гораздо опаснее. Скоро вы в этом убедитесь".

Также ранее пресс-секретарь военного ведомства Шон Парнелл заявил о том, что аноним пожертвовал 130 миллионов долларов Пентагону на выплаты зарплат военнослужащим во время продолжающегося в США шатдауна.