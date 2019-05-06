Зеленский продолжит курс Порошенко

Украина продолжит курс на евроатлантическое сообщество.

Святослав Юраш - представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского заявил, что новая администрация будет продолжать курс Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NewsOne.

На протяжении всей предвыборной кампании все представители команды Зеленского не раз заявляли, что Украина продолжит курс на евроатлантическое сообщество.

- Всю кампанию мы постоянно повторяли про Евроатлантику, курс на которую мы прекращать не собираемся. Более того, мы собираемся его всячески поддерживать, – отметил Юраш.

По его словам, этот вопрос озвучивался много раз - как лично Зеленским, так и "всем спектром экспертов".

- Это не какой-то сюрприз, который только сейчас анонсирован, он был все время озвучен, с начала кампании и до сего момента, – отметил представитель штаба.

Ранее Владимир Зеленский подчеркивал, что переговоры с Россией станут приоритетным направлением политики. Однако позднее он сообщил, что считает российского лидера врагом, а в его штабе заявили, что не признают референдума о воссоединении Крыма с Россией.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. По итогам подсчета 100 процентов протоколов Зеленский набирает около 73 процентов голосов, Порошенко — около 25.

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