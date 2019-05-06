Тургумбаев и Шпекбаев получили специальное звание генерал-лейтенанта полиции

Обращаясь к генералам и офицерам, Касым-Жомарт Токаев отметил, что присвоение высших воинских и специальных званий является достойной оценкой их труда.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии вручения высших воинских и специальных званий, классных чинов, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Поздравив участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы, глава государства особо отметил вклад военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов в обеспечение безопасности Республики Казахстан.

- Защита родной земли, завещанной нам предками, - наш общий долг. Я абсолютно убежден, что пока такие мужественные люди, как вы, стоят на страже безопасности Отечества, мы можем быть уверенными в светлом будущем нашей страны, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев всегда выделял обеспечение безопасности в качестве краеугольного камня в системе внутренней и внешней политики нашего государства.

- Защита суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов Республики Казахстан – главные ориентиры для нашей армии и силовых структур. Величайшая ответственность за решение этих стратегически важных задач возлагается на командирский корпус – генералов и офицеров. От вашего грамотного руководства зависят состояние дел и качество боевой выучки в войсках и правоохранительных органах. Все ваши силы, знания и опыт должны быть направлены на повышение боеспособности наших Вооруженных Сил, эффективную работу правоохранительных органов и спецслужб по защите правопорядка и конституционного строя, - сказал Президент Казахстана.

Обращаясь к генералам и офицерам, Касым-Жомарт Токаев отметил, что присвоение высших воинских и специальных званий является достойной оценкой их труда.

- Это не только признание ваших профессиональных и личных заслуг, но и новый уровень ответственности, возможность решать более масштабные задачи. Уверен, что вы приложите максимум усилий для построения сильного и процветающего Казахстана, - сказал глава государства.

В ходе церемонии классный чин государственного советника юстиции 2 класса был присвоен генеральному прокурору РК Гизату Нурдаулетову и заместителю генпрокурора РК Марату Ахметжанову;

специальное звание генерал-лейтенанта полиции – главе АДГСПК РК Алику Шпекбаеву и министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву;

воинское звание генерал-лейтенанта – заместителю министра обороны РК Муслиму Алтынбаеву;

специальное звание генерал-майора Службы государственной охраны – Азимхану Жусипову;

специальное звание генерал-майора национальной безопасности – заместителю председателя КНБ РК Даулету Ергожину, Т. Алимжанову, главе Департамента КНБ по Актюбинской области Марату Ирменову, начальнику департамента КНБ Асхату Толеуову, Б. Уалиниязову;

специальное звание генерал-майора внешней разведки – заместителю директора Службы внешней разведки РК "Сырбар" Бакытжану Найзабекову;

высший квалификационный класс 3 категории – руководителю Нацбюро по противодействию коррупции АДГСПК РК Кайрату Сунтаеву;

воинское звание генерал-лейтенанта – А. Халыкову, воинское звание генерал-майора – М. Аймашеву, А. Аширову, Ф. Баденову, А. Жумагалиеву, Т. Каирбекову, Т. Муратбаеву, А. Мустабекову;

воинское звание контр-адмирала – главнокомандующему Военно-морскими силами ВС РК Сакену Бекжанову;

классный чин государственного советника юстиции 3 класса – председателю Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Кайрату Жакыпбаеву, прокурору Алматы Берику Жуйриктаеву, прокурору Карагандинской области Марату Сексембаеву;

специальное звание генерал-майора полиции – начальнику Департамента полиции Туркестанской области Кайрату Далбекову, А. Дусембаеву.

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