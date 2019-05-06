Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз поздравил казахстанцев с началом Рамазана

Муфтий призвал соотечественников активно участвовать в дни поста в благотворительных мероприятиях.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз поздравил казахстанцев с началом Священного месяца Рамазан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на muftyat.kz

- Уважаемые братья, соотечественники! Поздравляю вас со Священным месяцем Рамазан, наступление которого с нетерпением ждала вся мусульманская умма мира. Хвала и благодарность Всевышнему Аллаху, мы вновь встречаем в здравии этот благодатный месяц. Пусть Всевышний примет все ваши посты, молитвы и богослужения и укрепит наше единство и согласие, дарует мир и спокойствие нашему народу! Пусть процветает наше независимое государство! Рамазан – это месяц, когда нужно непрерывно совершать добрые дела. Во время поста за каждое доброе дело воздается награда в многократном размере. О важности соблюдения поста говорится в хадисе, где Всевышний Аллах повелевает: "Пост совершается ради Меня и Я воздам за него...". А наш Пророк Мухаммед (да благословит его Аллах и приветствует) в хадис-шарифе говорил: "Всякое благое дело сына Адама умножится, а наименьшее воздаяние за доброе дело будет десятикратным, но может возрасти и до семисоткратного, - говорится в поздравлении муфтия.

Серикбай кажы Ораз призвал своих соотечественников активно участвовать в благотворительных мероприятиях, а предпринимателей по возможности не завышать цены на продукты питания и бытовые принадлежности и высказал пожелание, чтобы поминальные обеды и другие мероприятия проводились во время ифтара.

- Как вам известно, в Казахстане особое внимание уделяется многодетным семьям, реализуется ряд государственных программ в этом направлении. Поэтому, поддержка инициатив государства является основным долгом каждого гражданина, - говорится в поздравлении. - В этом священном месяце, когда за благие дела есть возможность получить многократное вознаграждение и благословение Всевышнего, призываю вас оказывать помощь и поддержку многодетным семьям, пожилым людям, матерям одиночкам и людям с ограниченными возможностями. Необходимо позаботиться о сиротах и больных людях. Ведь доставлять радость человеку это тоже садака.

Муфтий напомнил, что одним из направлений работы Духовного управления мусульман Казахстана является инициирование и организация благотворительных мероприятий. В рамках года "Ислам и семья" с помощью добровольных спонсоров ДУМК вручил ключи от квартиры 15 нуждающимся семьям. В дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена, подчеркнул Серикбай кажы Ораз.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!