День защитника Отечества отмечают в Казахстане

В последние годы в этот день проводили военный парад, однако в этом году его не будет.

Праздник, отмечаемый 7 мая на всей территории Казахстана, является Днем защитника Отечества, передает Zakon.kz.

Дата связана с тем, что 7 мая 1992 года Президент Казахстана, верховный главнокомандующий Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании вооруженных сил Республики Казахстан. Однако государственным праздником и выходным этот день стал спустя 20 лет.

4 октября 2012 года Парламент Республики Казахстан рассмотрел и принял положение "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан". Согласно ему, 7 мая объявили государственным праздником и сделали выходным днем. Впервые красным днем календаря 7 мая было в 2013 году.

Накануне Дня защитника Отечества и приближающегося Дня Победы вручают ордена и медали военнослужащим и сотрудникам силовых структур. В числе награжденных - безупречно исполняющие служебный долг, совершающие героические поступки в мирное время. Также по традиции в это время происходит присвоение очередных воинских званий.

В последние годы в этот день проводили военный парад, однако в этом году его не будет. Парад заменили масштабными учениями "Айбалта 2019", которые прошли 3 мая на полигоне "Каратал".

Больших мероприятий на 7 мая в этом году не ожидается. Но все же жителей казахстанских городов в этот день ожидают культурные мероприятия. С 17:00 до 22:00 на городской площади перед акиматом столицы Казахстана состоится грандиозный пятичасовой концерт под открытым небом, который будет проходить в формате дискотеки. Вход свободный. Алматинские театры и концертные организации также подготовили для жителей и гостей города интересные спектакли, постановки и концерты.

Расписание выходных дней в мае смотрите здесь.

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