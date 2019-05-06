Я тебя люблю. Перед смертью бортпроводник успел отправить сообщение возлюбленной
Девушка также работает в авиакомпании.
Фото : Юрий Кочетков / EPA / ТАСС6 мая 2019, 17:34
Бортпроводник Максим Моисеев до последнего помогал пассажирам покинуть горящий самолет, пока сам не потерял сознание и задохнулся газом, передает Zakon.kz.
На борту самолета "Аэрофлота", загоревшегося при посадке в Шереметьево, находились 78 человек. По данным Следственного Комитета, погиб 41 человек.
- Я тебя люблю. Это последнее сообщение в жизни Максима Моисеева — своей девушке Ксюше. Парень успел написать ей перед самой гибелью - его возлюбленная также работает бортпроводником, сейчас она находится рядом с родителями парня, - говорится в сообщении telegram-канал Mash.
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Сам Максим во время трагедии находился на кухне эконом-класса, помогал людям до последнего и пытался открыть дверь самолета для пассажиров.
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