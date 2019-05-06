Партнеры БРК покоряют площадку "ULTTYQ ÓNIM"

Платформа "ULTTYQ ÓNIM" за пять лет существования успела зарекомендовать себя как эффективный канал популяризации товаров "Made in Kazakhstan", способствующий повышению уровня доверия и лояльности потребителей.

В течение последних трех дней партнеры Банка Развития Казахстана (БРК, "дочка" Холдинга "Байтерек") – компании "Alageum Electric", "Конденсат", "Talas Investment Company"​, "Кайнар-АКБ", "Молпродукт", и "Баян-Сулу" – знакомили столичную общественность со своей продукцией на выставке казахстанских производителей "ULTTYQ ÓNIM".

Несмотря на изобилие подобных мероприятий, которыми избалованы жители города Нур-Султан, платформа "ULTTYQ ÓNIM" за пять лет существования успела зарекомендовать себя как эффективный канал популяризации товаров "Made in Kazakhstan", способствующий повышению уровня доверия и лояльности потребителей. В этом году география выставки увеличилась, в ней приняли участие представители международных институтов развития и агентств по продвижению предпринимательства из Польши, Азербайджана, Узбекистана, Турции и Южной Кореи.

Вне всяких сомнений, главными фаворитами посетителей выставки стали предприятия пищевой промышленности. Их стенды с первых дней начала мероприятия атаковали толпы горожан и гостей столицы. Партнеры БРК в этой отрасли – ТОО "Молпродукт" и АО "Баян-Сулу" - пользовались особым спросом, у компаний за годы существования уже появились преданные покупатели. За прошедший год объемы реализованной продукции предприятий составили 140 850 тонн и более 50 тонн соответственно. Главными причинами "народной любви" можно назвать качество выпускаемого продукта и стабильную политику ценообразования, особенно учитывая последний рост цен на кондитерские изделия и повышения показателей потребления молочных продуктов в Казахстане. По данным мониторингового агентства Energyprom.kz, опубликованных 2 мая, цены на конфеты в стране увеличились на 6,5% за последний год. При этом, согласно статистике агентства, казахстанцы используют все больше молока и молочной продукции - объемы потребления выросли сразу на 7% за год.

Помимо предприятий пищевой промышленности, в выставке также принимали участие компании обрабатывающей промышленности. Это и является главной отличительной чертой площадки "ULTTYQ ÓNIM", которая каждый раз впечатляет своими масштабами. Организаторы мероприятия привлекают новых участников, охватывая практически все сферы производства. Так, в этом году в выставке приняли участие представители ведущего казахстанского производителя электротехнического оборудования "Alageum Electric". В частности, они знакомили аудиторию с продукцией нового завода по производству высоковольтных трансформаторов и шунтирующих реакторов "Asia Trafo", торжественная презентация которого совсем недавно прошла в Шымкенте. Ролики о заводе, оборудование которого производится по собственным уникальным технологиям, и макеты будущих трансформаторов привлекли особое внимание, ведь предприятию нет аналогов в Средней Азии. "Asia Trafo" - единственный в регионе производитель трансформаторов мощностью в диапазоне напряжения 110кВ - 500кВ. На его строительство в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития в 2017 году БРК выделил займ на сумму 8,7 млрд тенге.

Представители "Кайнар-АКБ", в свою очередь, привезли на выставку обновленные, модернизированные аккумуляторные батареи, отвечающие международным стандартам. По словам представителей предприятия, вся продукция полностью производится на заводе – от отливки деталей и комплектующих до сборки готовых изделий, благодаря чему и цена на них соответственно ниже других аналогов. На текущий момент основными рынками сбыта продукции компании являются страны СНГ и ближнего зарубежья, однако руководством предприятия планируется увеличить экспорт до 3 млн аккумуляторных батарей в год. Для этих целей БРК оказал поддержку в виде займа на сумму 2 млрд тенге сроком на 36 месяцев.

АО "Конденсат", занимающееся переработкой углеводородного сырья, информировало посетителей выставки о своей деятельности по получению высококачественных моторных топлив. После проведенной модернизации нефтеперерабатывающего сектора страны, данная отрасль достаточно интересна казахстанской аудитории, так как расширение производства обещает покрыть дефицит моторного топлива на внутреннем рынке. Благодаря поддержке БРК, завод способен выпускать высококачественное топливо, соответствующее стандартам Евро-5.

Представители ТОО "Talas Investment Company"​ - завода по производству цианида натрия мощностью 15 000 тонн в год, на выставку "ULTTYQ ÓNIM" привезли свою продукцию, точнее ее макет: иначе меры безопасности не позволили, во-первых – из соображений безопасности, во-вторых – из-за дороговизны продукта, примерная стоимость единицы которого составляет около миллиона тенге. Стоит отметить, что предприятие является первым в Казахстане заводом химической промышленности, производящим данный вид продукта, и используемого в золотодобывающей промышленности и ряде других производств, который до настоящего момента являлся импортным товаром. Доля участия БРК в данном проекте составляет более 60%, сумма займа – 16,2 млрд тенге.

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