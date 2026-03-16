Финансы

Казахстан заработал более 1,6 млрд долларов на разнице между экспортом и импортом

Фото: freepik
В январе 2026 года Казахстан продал за рубеж товаров на 6,327 млрд долларов – это на 22,8% больше, чем год назад. Так, за один месяц рост экспорта оказался почти в три раза быстрее импорта, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, общий внешнеторговый оборот Казахстана в январе составил 11,012 млрд долларов, что на 15,9% больше, чем в январе 2025 года.

Экспорт за счет нефти

Объем экспорта достиг 6,327 млрд долларов, увеличившись за год на 22,8%. Импорт составил 4,685 млрд долларов, рост оказался заметно скромнее – 7,7%.

В результате страна сохранила положительное сальдо внешней торговли. Разница между экспортом и импортом составила около 1,642 млрд долларов.

Структура казахстанского экспорта остается практически неизменной и по-прежнему зависит от сырьевых товаров. Крупнейшей экспортной позицией остается сырая нефть и нефтепродукты, на которые приходится 49,1% всех поставок за рубеж.

Следующие по значимости товары занимают значительно меньшую долю. Это рафинированная медь и медные сплавы – 6,6%, медные руды и концентраты – 3,7%, ферросплавы – 3,2%, а также пшеница – 3,2%.

Фото: Zakon.kz

Импорт: техника и транспорт

Структура импорта выглядит иначе и отражает спрос экономики на оборудование, транспорт и технологии.

Наибольший удельный вес занимают электрогенераторные установки – 5,7%, нефтяные газы и другие газообразные углеводороды – 4,7%, кузовы для автомобилей – 3,3%, легковые автомобили – 3,2% и телефонные аппараты – 2,8%.

Такая структура типична для стран, экспортирующих сырье и закупающих за рубежом готовую промышленную продукцию и оборудование.

Китай и Россия поставляют, Европа – получает

Основным источником импорта для Казахстана остается Китай. На него приходится 33,9% всех поставок товаров. На втором месте находится Россия с долей 29,2%.

Далее следуют Германия – 5,3%, США – 4,4%, Южная Корея – 2,8% и Турция – 2%.

Таким образом, более 60% импорта Казахстан получает из Китая и России.

Крупнейшим покупателем казахстанских товаров остается Италия. На нее приходится 19% всего экспорта. Также в числе основных партнеров находятся Китай – 14,3%, Россия – 8,6%, Франция – 6,8%, Нидерланды – 6,5% и Турция – 6,3%. Значительная доля европейских стран в структуре экспорта объясняется прежде всего поставками казахстанской нефти.

Фото: Zakon.kz

Торговля с ЕАЭС растет за счет импорта

Отдельно статистика фиксирует динамику торговли Казахстана со странами Евразийского экономического союза.

В январе 2026 года товарооборот со странами ЕАЭС составил 2,1576 млрд долларов, что на 15,4% больше, чем год назад. Однако рост произошел главным образом за счет увеличения импорта.

Экспорт Казахстана в страны союза составил 681,6 млн долларов, увеличившись на 3,5%. Импорт достиг 1,476 млрд долларов, что означает рост на 21,8%.

Основным партнером Казахстана внутри союза остается Россия. На нее приходится 88,6% всей взаимной торговли. Далее следуют Кыргызстан – 7%, Беларусь – 4,1% и Армения – 0,2%.

Таким образом, январская статистика показывает сразу несколько устойчивых тенденций: рост внешней торговли обеспечивается прежде всего экспортом сырья, страна сохраняет положительный торговый баланс, а импорт продолжает концентрироваться на поставках техники и оборудования из крупнейших торговых партнеров.

Ранее мы рассказали, как перестраиваются торговые потоки во внешней торговле Казахстана.

Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
Читайте также
Лицензирование экспорта и импорта специфических товаров: внесены изменения
14:50, 23 января 2026
Лицензирование экспорта и импорта специфических товаров: внесены изменения
Как Казахстан кормит соседей: рекордный рост экспорта продуктов в 2025 году
14:51, 30 декабря 2025
Как Казахстан кормит соседей: рекордный рост экспорта продуктов в 2025 году
Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС увеличился на 10%
08:26, 17 января 2024
Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС увеличился на 10%
Необычный финал турнира в Тунисе сыграла надежда казахстанского тенниса
15:26, Сегодня
Необычный финал турнира в Тунисе сыграла надежда казахстанского тенниса
Назвавший казахов "родными" россиянин готов подраться с Арманом Царукяном
15:04, Сегодня
Назвавший казахов "родными" россиянин готов подраться с Арманом Царукяном
Рыбакина узнала свой путь к титулу "Мастерса" в США, организаторы которого "обидели" Елену
14:28, Сегодня
Рыбакина узнала свой путь к титулу "Мастерса" в США, организаторы которого "обидели" Елену
Названы ошибки бегунов, которые могут привести к обезвоживанию
14:15, Сегодня
Названы ошибки бегунов, которые могут привести к обезвоживанию
