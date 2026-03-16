Тенге круто укрепился на торгах 16 марта ко всем валютам
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 486,20 тенге, снизившись еще на 4,49 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 557,90 (-38,35) тенге.
Курс российского рубля понизился до 5,98 тенге (-0,14).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,66 тенге (-0,67).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,5-488 тенге, евро – по 554,1-560,7 тенге, рубли – по 6-6,14.
Мировые цены на нефть растут 16 марта.
Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, повысившись на 1,04 доллара, составила 104,18 доллара.
На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,02 доллара США – до 98,73 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 491,29 тенге, евро – 562,92 тенге, рубля – 6,1 тенге.
