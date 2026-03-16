Финансы

Тенге круто укрепился на торгах 16 марта ко всем валютам

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 15:42 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 16 марта 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 486,20 тенге, снизившись еще на 4,49 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 557,90 (-38,35) тенге.

Курс российского рубля понизился до 5,98 тенге (-0,14).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 70,66 тенге (-0,67).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,5-488 тенге, евро – по 554,1-560,7 тенге, рубли – по 6-6,14.

Мировые цены на нефть растут 16 марта.

Так, на лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange) стоимость барреля нефти марки Brent, повысившись на 1,04 доллара, составила 104,18 доллара.

На нью-йоркской NYMEX (New York Mercantile Exchange) нефть марки Light подорожала на 0,02 доллара США – до 98,73 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 491,29 тенге, евро – 562,92 тенге, рубля – 6,1 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 16 марта, можно здесь.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
