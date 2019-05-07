Для многодетных семей введут специальное удостоверение

Такое удостоверение существовало и ранее. Но затем его наличие не требовалось, и в 2008 году про него забыли. И вот теперь решили снова ввести в оборот.

Многодетным семьям начали выдавать специальное удостоверение. Документ будет официально подтверждать их статус. А получить его можно в ЦОНах страны. Для этого нужно лишь обратиться в центр с заявлением, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

В министерстве труда напомнили, что такое удостоверение существовало и ранее. Но затем его наличие не требовалось, и в 2008 году про него забыли. И вот теперь решили снова ввести в оборот. Документ понадобится многодетным, в первую очередь чтобы претендовать на различную помощь от государства. Понадобится он и при назначении адресно-социальных выплат. Новые пособия в 21 тысячу тенге уже начали выплачивать адресатам: их получили больше 160 тысяч семей. Еще столько же ждут своей очереди. Все зависит от обработки данных. Другие стали обладателями крыши над головой и готовятся отмечать новоселье.

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- Вначале были некоторые сложности. Это в первую очередь объяснялось тем, что большой поток людей был, обратившихся в госорганы. Возникали вопросы по полноте сведений о гражданах в информационных системах госорганов. Много было вопросов по регистрации жителей. Буквально на днях, 1 мая, 249 семей получили новые квартиры. В целом в мае планируется выдать более 1316 квартир, и 7 тысяч запланировано за год, - говорит заместитель премьер-министра РК Гульшара Абдыкаликова.

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