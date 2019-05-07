Девушку изнасиловали в общественном туалете Алматы

Подозреваемого отпустили под залог.

Средь бела дня девушку изнасиловали в общественном туалете рядом с высокогорным катком "Медеу", сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Жертва преступления рассказала подробности происшествия.

- Я так устала морально, физически, психологически. И никто об этом не знает…, - едва сдерживает слезы девушка.

Мадина - назовем ее так - уже полтора месяца находится в состоянии постоянного стресса. В середине марта она познакомилась с парнем, который пригласил ее в ресторан. Но первое же свидание стало последним: Мадина отлучилась в уборную, а когда выходила из кабинки, неожиданно появился ее кавалер, он грубо затолкал девушку обратно и изнасиловал прямо в туалете.

- Сразу меня начал душить. Я, конечно, сопротивлялась, боролась, но я уже понимала, что сознание начинаю терять. Потом я на 3-4 минуты отключилась, но я помню, что он спускал мои джинсы. Когда приходила в себя, опять душил, 3-4 раза так было. У меня в горле все опухло, я прикусила язык, когда я приехала в РУВД, судмедэксперт все записал. Все экспертизы мы сделали, - рассказывает пострадавшая.

Сотрудники ресторана не заподозрили ничего подозрительного, они приняли молодых людей за влюбленную пару.

- Где-то около 14:00 они вышли из кафе, я как раз возле туалета стояла, потом парень проводит ее до туалета, они заходят. Там, когда заходишь уже, там по кабинкам туалет у нас. Я, естественно, не увидела, кто в какую кабинку зашел. Потом мы ушли на обед. Мы перекусили, потом я зашла в туалет, чтобы руки вымыть, захожу, а там девушка на парня орет, кричит. Я говорю, что случилось, и она говорит: меня изнасиловали, - сообщила по телефону администратор ресторана Шолпан Калиева.

- Моя работа – туда-сюда ходить, убирать, людей впускать, я ничего особенного не заметила, а потом милиция пришла и сказали вот такое произошло, - говорит местная работница.

Следствие по этому делу уже завершено, подозреваемого арестовали. Выяснилось, что мужчина женат, у него трое детей, жена беременна четвертым. А еще оказалось, что за ним тянется целый шлейф судимостей.

- Для справки скажем, что этот мужчина ранее уже трижды привлекался к уголовной ответственности: два раза за изнасилование и еще один раз за мошеннические действия. Следствием было вынесено ходатайство об аресте гражданина К. на период досудебного расследования. Прокуратура района поддержала выводы следователя, однако решением суда в отношении гражданина К. в качестве меры пресечения был избран залог, - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Теперь Мадина опасается за свою жизнь, женщина написала заявление, чтобы ей предоставили конспиративную квартиру, ведь подозреваемый знает ее домашний адрес и неоднократно угрожал ей расправой.

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