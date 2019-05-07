Ученые Казахстана просят Президента защитить коллегу

Представители научного и экспертного сообщества не могут связаться с видным ученым с февраля этого года.

Более 50 представителей научного и экспертного сообщества Казахстана обратились с просьбой к Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, передает Zakon.kz.

Обращение опубликовал на своей странице в Facebook Андрей Чеботарев, директор Центра актуальных исследований "Альтернатива", кандидат политических наук. В нем сообщается, что 3-5 мая в СМИ появились материалы, в которых сообщается о задержании спецслужбами Казахстана предположительно по обвинению в шпионаже известного казахстанского ученого, ведущего специалиста в области китаеведения, доктора политических наук Константина Львовича Сыроежкина. Косвенно эту информацию подтверждает то, что коллеги и журналисты не могут связаться с ним с февраля 2019 года.

Представители научного и экспертного сообщества Казахстана выразили серьезную обеспокоенность сложившимся положением вокруг своего коллеги.

- Константин Львович Сыроежкин известен как выдающийся профессионал, талантливый ученый и патриот Казахстана, проработавший в научных и исследовательских структурах страны более 30 лет, в том числе в институтах, обеспечивающих непосредственное аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента, Совета безопасности и Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Его репутация ученого, честность и порядочность не вызывают у нас никакого сомнения, - подчеркивается в заявлении.

- Наше беспокойство вызывает и то, что К.Л. Сыроежкин за последние годы перенес ряд тяжелых заболеваний. В связи с этим его вероятное длительное нахождение в заключении может нанести серьезный вред его здоровью. Считаем также, что отсутствие каких-либо сведений о Константине Львовиче Сыроежкине в течение более чем двух месяцев и появление в масс-медиа не подтвержденной официально информации о его якобы причастности к шпионажу создают серьезные репутационные риски для нашей страны.

Во-первых, профессор Сыроежкин пользуется известностью и авторитетом не только в Казахстане, но и среди зарубежных дипломатических, научных и медийных кругов. В связи с этим рассматриваемая критическая ситуация вокруг него может нанести серьезный ущерб внешнеполитическому имиджу Казахстана.

Во-вторых, учитывая его послужной список и участие в научно-аналитическом обеспечении деятельности ключевых государственных институтов страны, данная ситуация создает негативный образ для системы государственной власти и управления Казахстана, что особенно ощутимо в преддверии президентских выборов.

В-третьих, задержание известного ученого и аналитика отечественными спецслужбами создает нездоровую атмосферу в научно-экспертном сообществе страны.

В-четвертых, в социальных сетях и комментариях к публикациям в онлайн-изданиях вокруг ситуации с К.Л. Сыроежкиным уже наблюдаются нагнетание атмосферы шпиономании и признаки разжигания межэтнической розни.

В свою очередь, это негативно отражается на процессах обеспечения внутриполитической стабильности и межэтнического согласия в стране, напомнили эксперты. В связи с этими аргументами они просят главу государства поручить госорганам публично разъяснить ситуацию по задержанию Сыроежкина с указанием характера предъявленного ему обвинения; в случае подтверждения информации взять расследование дела в отношении К.Л. Сыроежкина под личный контроль и принять необходимые меры для его проведения на объективной и, по возможности, открытой основе.

Кроме того, учитывая возраст и критическое состояние здоровья ученого, в обращении просят заменить избранную в отношении него соответствующими органами меру пресечения на помещение под домашний арест.

Под обращением подписались 55 ученых и экспертов.

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