Как защитить себя от интернет-мошенничества, рассказали эксперты на конференции в Астане

Конференция "Интернет-мошенничество: противодействие, превенция, коммуникация" с участием представителей ответственных ведомств и экспертного сообщества была организована интернет-изданием Zakon.kz.

Один из модераторов мероприятия – генеральный директор ТОО "Fortune Partners" Дана Токмурзина – отметила важность и актуальность заявленной темы.

Фото: Zakon.kz

"У нас с вами открытый диалог. И, разрешите, я эту первую сессию начну с вопроса. Кому из вас звонили мошенники? Можно поднять руку? Мне тоже звонили. А кто поверил хотя бы первые две минуты? Были такие? Но вот самое интересное, у меня мама – подполковник МВД, с большим стажем работы, если честно, она поверила и даже чуть не пошла делать то, что ей приказали. Потому что ей позвонили якобы с МВД, и получается, что даже вот такие люди с опытом работы иногда ведутся, да?" – рассказала Дана Токмурзина.

Первая сессия конференции была посвящена актуальным инструментам и механизмам борьбы с интернет-мошенничеством. В качестве спикеров на ней выступили представители силовых ведомств: МВД, Генеральной прокуратуры, Агентства по финансовому мониторингу, КНБ, а также Министерства юстиции и МЦРИАП.

Фото: Zakon.kz

"В МВД создан специальный департамент, который занимается выявлением таких преступлений. С прошлого года по всей республике внедрили пилотный проект "Киберпол". В рамках проекта успешно внедрена система блокировки "зарубежных", подменных звонков с подменных номеров, используемых мошенниками. Если заявители вовремя обращались, то есть в течение дня, не через месяц, мы успевали блокировать эти денежные средства и возвращали потерпевшим. Так, в текущем году на стадии вывода за пределы страны заблокировано порядка 813 млн тенге, а также обеспечено возмещение ущерба на сумму 1,6 млрд тенге. Нужно понимать, что хакеры совершенствуются не каждый день, а каждую секунду. Поэтому просьба ко всем гражданам: будьте бдительны. Сейчас нам надо приспособиться к современному миру, который жесток и требует совершенствования каждого из нас, с целью своей же безопасности", – рассказал начальник Департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.

Заместитель председателя правления АО "Государственная техническая служба" РК Улыкбек Шамбулов в свою очередь отметил, что активный рост киберпреступлений был зафиксирован в 2020 году, когда на фоне пандемии многие сферы деятельности были переведены в онлайн-формат.

Фото: Zakon.kz

"Пока мы со своей стороны не наладим работу в трех направлениях, эти преступления будут продолжаться. Первое – нужно внести поправки в законы страны. Второе – повышение финансовой, компьютерной, правовой грамотности населения, в том числе в части кибергигиены. Если говорить о мерах борьбы, то мы научились распознавать и блокировать звонки с подменных номеров: операторы связи внедрили информационную систему по блокированию таких номеров. И на сегодняшний день, после внедрения, с прошлого года, с сентября операторы связи его протестировали и 65 млн таких звонков заблокировано с сентября по 1 ноября 2024 года. Представляете!? От 65 млн звонков мы защитили наших граждан", – заявил Улыкбек Шамбулов.

Аналогичная работа, по его словам, организуется и против дропперов, которые помогают иностранным мошенникам здесь, в Казахстане. Их работа заключается в том, что они покупают SIM-карты, вставляют их в так называемые SIM-банки, чтобы мошенники могли обойти операционные системы операторов связи и как итог, могли дозвониться до рядового казахстанца со своей обманной схемой.

Между тем модератор Дана Токмурзина озвучила предположение, что казахстанцы сейчас сильнее страдают от действий организаторов финансовых пирамид, чем от интернет-мошенников.

Фото: Zakon.kz

"В случае с финансовыми пирамидами мошенники предлагают целенаправленно инвестировать средства и получать за это высокие доходы. Люди несут все накопленные деньги, продают имущество, чтобы как можно больше заработать. За 2024 года по оконченным делам Агентства ущерб от деятельности финансовых пирамид составил 19,3 млрд тенге. В ходе расследования обеспечено возмещение на 13,2 млрд, в основном за счет арестованного имущества организаторов финансовых пирамид. Зачастую организаторы из-за рубежа, мошенники действуют дерзко, используют современные IT-технологии. Мы, конечно же, в этом вопросе должны идти в ногу со временем, не отставать от них", – считает руководитель Управления превенции Департамента превенции и аналитических разработок АФМ Андрей Давыдов.

По его словам, Агентство по финансовому мониторингу реализует специальные проекты и использует современные IT-инструменты.

"В этом году ликвидировано 28 финансовых пирамид, закрыто почти 300 чатов и аккаунтов, где насчитывалось почти 2 млн участников. С использованием системы «Кибернадзор» мы заблокировали порядка 12 тыс. ссылок на сайты и аккаунты с признаками финансовой пирамиды. Дальше, чтобы граждане были осведомлены, внедрили с прошлого года Telegram-бот "Baiqa, piramida". Гражданин может любой проект, в который он хочет инвестировать деньги, проверить через этот бот простым введением туда ссылки на сайт или аккаунт, либо может ввести БИН – если это юридическое лицо. Если же бот не владеет информацией по этому проекту, то здесь уже наш ответственный сотрудник рассматривает и дает ответ. Мы также публикуем на сайте информацию по финансовым пирамидам, по которым были уголовные дела и состоялись приговоры за последние три года. Любой казахстанец может воспользоваться этими данными, прежде чем вкладывать в тот или иной проект свои деньги", – посоветовал спикер.

В свою очередь, модератор конференции – депутат Мажилиса Парламента РК Марат Башимов указал и на необходимость прописать в законах ответственность банков, чтобы они также отвечали за свои инструменты.

Фото: Zakon.kz

"Именно их служба безопасности отвечает на те или иные вещи. А тут выгоду получают, да, сами нести никакую ответственность не хотят. Нет, ребята, так не пойдет! Главное – вот эти нарушения конституционных прав граждан, они стали уже неуправляемыми", – подчеркнул мажилисмен.

Его точку зрения поддержал начальник Управления Службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генеральной прокуратуры Жасулан Мекебаев.

Фото: Zakon.kz

"Мобильные приложения, которые мы используем, через них также можно какие-то мошеннические действия производить. Банки должны нести за них ответственность. А банки настолько упростили всю процедуру получения кредита, можно даже сейчас сесть и за пять минут получить кредит. Это выгодно для мошенников, чтобы, применяя психологические приемы, принудить граждан получить кредит и направить средства на их ресурсы", – пояснил он свою позицию.

Фото: Zakon.kz

Участники конференции также указали на важность налаживание связь с владельцами популярных соцсетей Facebook, Instagram, чтобы противодействовать рекламе финансовых пирамид.

Фото: Zakon.kz

Кроме того, спикеры поднимали важные вопросы о введении уголовной ответственности для дропперов, привлечении к ответственности за предоставление данных граждан и наращивании международного сотрудничества.

Фото: Zakon.kz

В рамках первой сессии также состоялся обмен мнениями и прозвучали вопросы от участников конференции.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В ходе первой сессии конференции также прозвучали предложения об увеличении роли BigData и искусственного интеллекта в противодействии мошенникам, о введении банками "холодного" 24-часового периода для онлайн-кредитов и о привлечении к разъяснительной и профилактической работе популярных блогеров.

Подробнее о конференции и выступлениях спикеров можно прочитать здесь.