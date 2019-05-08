Мотоциклист и пешеход погибли после столкновения на Капчагайской трассе
После столкновения мотоцикл и пешеход оказались отброшенными друг от друга на 150 метров.
Фото : zakon.kz8 мая 2019, 01:50
Столкновение произошло при въезде на Капчагайскую трассу, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Мотоциклист с пассажиром двигались в северном направлении.
Пешеход выбежал неожиданно и в неположенном месте.
Затормозить мотоциклист не успел и сбил выбежавшего.
Пешеход и водитель скончались на месте. Пассажира мотоцикла госпитализировали в тяжелом состоянии.
Мотоцикл Honda двигался на очень высокой скорости. После столкновения мотоциклиста, пешехоад и пассажира разюросало от места столкновения примерно на 30 метров. Мотоцикл отбросило на 150 метров в кювет.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
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