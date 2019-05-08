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Восьмерых школьников госпитализировали после стрельбы в США

Все учащиеся были эвакуированы и вывезены с территории школы автобусами.

Фото : Pixabay8 мая 2019, 06:28

Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в американском пригороде Денвера, передает Lenta.ru.

Инцидент произошел в учебном заведении STEM в районе Хайлендс Рэнч. По словам шерифа округа Дугласа Тони Сперлока, несколько школьников находятся в тяжелом состоянии. Он добавил, что задержаны двое подозреваемых. Они также школьники.

Отмечается, что в здании учебного заведения может находиться третий стрелок. Все учащиеся были эвакуированы и вывезены с территории школы автобусами.

В марте 2018 года сенат штата Флорида утвердил документ по безопасности в школах, направленный на предотвращение массовых убийств после того, как в одной из местных школ учащийся открыл стрельбу. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения.


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