Политолог Саиров: Власть готова на диалог с обществом

Создается фундамент надежды и веры в будущее.

Завершение регистрационного этапа подтвердило настрой власти на конкурентные и альтернативные выборы, ее нацеленность на расширение базы социальной поддержки населения. В избирательной гонке принимают участие представители всей общественно-политической палитры мнений в стране, считает политолог Ерлан Саиров.

Надо отметить, что в обществе сложились различные мнения по предстоящим выборам. Часть общества предлагает объявить им бойкот, часть общества продвигает идею активного голосования. Подавляющее большинство граждан намерены воспользоваться своим Конституционным правом избирать власть и намерены проголосовать за того или иного кандидата.

По его словам, политический менеджмент страны впервые за последние годы проводит открытую политику и готов вести избирательный цикл на основе плюрализма мнений и многообразия политических платформ. Это говорит о том, что власти провозглашают открытую и транспарентную политику. Мы часто бываем в различных частях нашей страны и первое, что бросается в глаза, то как люди начали обсуждать саму избирательную кампанию и кандидатов в президенты страны. Это говорит, что население начинает понимать значение президентских выборов и создается наша своеобразная политическая культура.

На старт агитационной кампании кандидаты выходят в разных ролях. Касым-Жомарт Токаев выступает в качестве безусловного кандидата, первого номера кампании. Все остальные идут в основной группе, между ними и развернется вся борьба.

- Уже сейчас, на финише регистрационного этапа, можно говорить о безусловном доминировании Касым-Жомарта Токаева. Этому способствовало несколько моментов. Во-первых, фактор консолидации позиции политического менеджмента страны, которая выступает мощным электоральным магнитом в пользу Токаева. Во-вторых, сам Токаев имеет сильный бэкграунд как на международной арене, так и на внутреннем поле. В-третьих, Акорда аккуратно и технологично обеспечивала продвижение Токаева. Уже на заявочном этапе акординские политтехнологи показали масштабность электоральной поддержки Токаева, - отметил Саиров.

Не менее важным элементом этой кампании является участие в ней представителя оппозиционных сил Амиржана Косанова. Участие Косанова придает президентскому марафону позитивный и в определенной мере конкурентный фон. Создается некая атмосфера интриги и соревновательности электорального цикла. Это одна из особенностей данной президентской гонки.

Он считает, что в среде оппозиционных сил еще не определились с общим мнением к кандидату, также некоторые представители оппозиции включились в борьбу не с властями, а с кандидатами из различных политических сил.

- Думаю, оппозиции следует еще набираться опыта и проявить волю к единению над общей политической платформой. Политические силы должны быть способными показывать единение и сплоченность потенциальному электорату. Представитель партии "Ауыл" Рахимбеков является одним из популярных лиц социальных сетей, пользуется активной поддержкой у определенной части общества. Также если учесть, что в сельской местности проживает более 42% населения, при грамотном составлении предвыборной платформы у него есть шансы увеличить потенциал поддержки партии "Ауыл", - отметил Ерлан Саиров.

Впервые в политической истории страны кандидаты в президенты выдвинули профсоюзы страны. ФПРК РК выдвинула кандидатом в президенты РК бывшего депутата Мажилиса Таспихова. Он намерен работать среди представителей профсоюзов страны. Если учесть, что членами профсоюзов являются более 2 млн человек, потенциал его поддержки может резко возрасти.

Участие в выборах Косанова, представителя национально-патриотических сил Тугела, со стороны аграриев Рахимбекова, представителя профсоюзов Таспихова безусловно легитимизирует выборы-2019.

Очевидно, что помимо легитимизации новой политической реальности, власть использует выборы для того, чтобы спустить пар, каналировать протестный потенциал, выработать новые формулы взаимодействия с обществом.

Один из выводов регистрационного этапа – власть не изолируется, она готова на диалог с обществом.

Вместе с тем, ожидания, что ястребиная линия в госаппарате может возобладать не подтвердились. На мой взгляд, внутри властной элиты постепенно формируется два крыла: "реформаторы", которые хотели бы быстрыми темпами провести либеральные реформы и "консерваторы", которые предлагают оставить общественное статус-кво. Тем не менее, и те, и другие группы находят общий язык, понимают текущую ситуацию и выступают единым звеном развития политических процессов в стране. С одним словом, государственная власть подтверждает свою монолитность и сплоченность.

Конкретные шаги властей говорит о том, что власти открыты к диалогу со всеми общественными силами в стране, и постепенными шагами намерены провести политические реформы.

- В подтверждение этому можно отметить, что буквально на днях на канале "Хабар" прошло политическое ток-шоу, посвященное президентским выборам в нашей стране, где вполне открыто, честно обсуждались различные аспекты развития социально-политического процесса в стране. Я сам был участником этой передачи и приятно удивлен тому, как эксперты и граждане решительно, смело, мужественно высказывают свое мнение по различным аспектам современных процессов. Все-таки, в стране чувствуется потепление и весна не только природного цикла, у населения постепенно создается надежда на позитивные изменения и система постепенно эволюционирует. Создается фундамент плюрализма мнении, альтернативных идей и различных социальных платформ. Как будет дальше покажет время. А пока создается фундамент надежды и веры в будущее, - заключил он.

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