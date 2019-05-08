Призрак оперы: что скрывает здание алматинского ГАТОБ имени Абая

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Что скрывает здание ГАТОБ имени Абая, какие легендарные деятели оперного и балетного искусства мирового масштаба работали в Алматы, и есть ли в алматинской опере свой призрак, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Красивое здание Государственного академического театра оперы и балета имени Абая в Алматы открылось в ноябре 1941 года по проекту архитекторов Николая Круглова, Николая Простакова и Тулеу Басенова. Проект неоднократно перерабатывали с 1933 года, когда группа энтузиастов создала музыкальную студию. В реализованном варианте фасады здания насыщены орнаментированными формами, объемно-планировочно и композиционно-пластически они напоминают Александринский театр в Санкт-Петербурге (1816—1832 гг., арх. К.Росси). Здание выдержано в классицизме, с четырьмя колоннами. Кроме того, в оформлении здания ГАТОБ имени Абая использовали национальный орнамент. После ГАТОБа в оформлении зданий в Алматы стали повсеместно применять орнаменты.

Первая казахская опера "Кыз Жибек" появилась в 1934 году. В том же году музыкальная студия, созданная годом ранее, была преобразована в Казахский государственный музыкальный театр, ставший впоследствии Казахским государственным театром оперы и балета имени Абая. Поэтому в нынешнем году отмечается 85-летие ГАТОБа.

Открытие здания ГАТОБа совпало с самыми тяжелыми годами в жизни страны. Великая Отечественная война только начиналась, и театру предстояло быть убежищем для выдающихся деятелей искусства, эвакуированных из Большого и Мариинского театров. Театр знал много известных личностей, которые выходили на сцену, работали в гримерках. Например, основатель детского театра Казахстана Наталья Сац после приезда в Алматы из лагерей ГУЛАГ жила здесь, в ГАТОБе, с маленькой доченькой в маленькой каморке, где позднее некоторое время располагалась касса.

В театре она могла ставить спектакли как режиссер, поскольку была музыкально образованным человеком, делала ТАКЖЕ бумажные цветы для оперы "Чио-Чио-Сан", работала с Куляш Байсеитовой. Эта опера уже шла в театре, но Наталья Сац вносила свои коррективы, свое видение.

Выдающаяся балерина Галина Уланова, находясь в Алматы во время эвакуации, совместно с Владимиром Пирадовым поставила в 1943 балет "Жизель". В 1944 году состоялась премьера оперы Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди "Абай", в 1945 году театру присвоено имя великого казахского поэта и просветителя.

- В 1936 году на декаде казахского искусства в Москве на сцене Большого театра была представлена опера "Ер Таргын", маленькие детки из хореографического училища танцевали вальс цветов из балета "Спящая красавица", это настолько умилило товарища Сталина, что он распорядился построить этим детям новое здание для училища, поскольку они занимались в одноэтажной избушке. Построили здание, ныне один из корпусов консерватории, изначально это был музыкально-хореографический комбинат: на первом этаже был музыкальный техникум, на втором – хореографический. По другой легенде, именно тогда, во время декады, Сталин также приказал построить красивое здание театра, - поведала балетный критик, проводившая экскурсию по зданию ГАТОБ имени Абая, Флюра Мусина.

Театр рос и развивался. Репертуар расширялся, на сцене блистали звезды казахстанского оперного и балетного искусства – певцы Курманбек Джандарбеков (годы выступлений 1933—1944), Куляш Байсеитова (1933—1957), Гарифулла Курмангалиев (1934—1966), Жамал Омарова (1934—1937), Шара Жиенкулова (1934—1940), Ришат Абдуллин (1939—1985), Байгали Досымжанов (1941—1964),Шабал Бейсекова (1941—1966), Каукен Кенжетаев (1946—1966),Роза Багланова (1947—1949),Ермек Серкебаев (1947—2006),Роза Джаманова (1953—1977),Бибигуль Тулегенова (1954—1956), (1971—1982),Алибек Днишев (1978—1997), Нуржамал Усенбаева (1984—1997), Майра Мухамед-кызы (1996—2002) и другие.

А также звезды балетной труппы Александр Селезнев (выступал 1937—1945), Булат Аюханов (1957—1959),Рамазан Бапов (1966—1985),Лариса Сычёва (1974—1978),Раушан Байсеитова (1966—1986),Гульжан Туткибаева (1982—2002), Сауле Рахмедова ((1987—1989) и другие. Труппа активно гастролировала, сотрудничала с театрами СССР.

- За всю историю в ГАТОБ имени Абая звания Народного артиста СССР получали 6 человек. Это Бибигуль Тулегенова, Куляш Байсеитова, Ермек Серкебаев, Роза Джаманова, Алибек Днишев и Рамазан Бапов. Куляш Байсеитоова получила это звание в 24 года, - рассказала Флюра Мусина.

В 90-е годы в стране наступили непростые времена. Но, несмотря на это, здание было реконструировано.

Архивные афиши, костюмы, декорации, фотографии собирал артист хора Николай Гринкевич, но во время реконструкции экспозицию спрятали в надежное место. В 2016 году ее выставили на обозрение публики. Каждый из спектаклей, к которым изготовлены афиши, имеет свою историю создания, эти интересные рассказы о том, как рождаются оперные постановки и балеты, можно слушать вечно и не устать.

В 2000 году закончилась генеральная реконструкция ГАТОБ имени Абая, начинается возобновление и расширение репертуара, на постановки приглашают известных мировых звезд оперы и балета, представляют собственные оригинальные постановки, участвуют в международных проектах в рамках сотрудничества и обогащения культурного пространства.

До реконструкции вместимость зала была 1200 зрителей, сейчас 789 мест, сидения стали более удобные, атмосфера возвышенной, все чисто и красиво.

В 2014 году презентована обновленная постановка оперы "Абай", а в 2015 году театр решился на эксперимент. Классическая опера "Кармен" была обновлена и показана в стиле модерн. На сцене ездили байкеры, автобусы, до сих пор стоящие за кулисами в специальных карманах. Часть декораций хранят на улице. К слову, декоративный цех, расположенный ближе к улице Жамбыла, связан с основным зданием театра мостиком.

- Для декораций нужно очень большое пространство, чтобы раскладывать декорации и расписывать их. Там находится бутафорский цех, где изготавливают декоративные чашки, ложки. Но этот мостик выполнял еще одну интересную функцию. Советское искусство монументально, изначально, когда театр строился, было предусмотрено, что с улицы Жамбыла сюда, в театр через этот карман могут заходить лошади, верблюды. Раньше у нас выводили лошадь на Дон Кихоте какое-то время, потом перестали, потому что это стресс для животного. Ослик остался, но это тоже сложно. Сейчас животные на сцену в Алматы не выходят, но "Астана опера" использует этот опыт, -поведала Флюра Мусина.

Выход на сцену осуществляется через коридор, вдоль которого еще множество дверей. Это гримерные. Те, что для солистов, расположены ближе к выходу на сцену, далее общая гримерная и цех для подготовки париков, которые, к слову, делают сами гримеры театра.

На сцене специальное напольное покрытие "балетное". Оно предназначено для того, чтобы во время танца улавливать лишние звуки.

Репетиционные залы находятся на 5 этаже. Вначале хор, балет, солисты по отдельности отрабатывают свои партии, потом все сводится на совместных репетициях на главной сцене.

На сцене есть оркестровая яма, где находятся музыканты во время постановок. Как и во всех театрах, в ГАТОБе противопожарный занавес, софиты, боковой свет, верховые будки, осветители находятся наверху, звукорежиссер находится прямо по центру под балконом, там же осветитель. Есть пандусы, которые выкатываются на сцену.

В любом театре так или иначе слагают легенды о мистических случаях и призраках. Наш консультант просветила нас и по этому поводу.

- В Академии наук есть призраки, в здании телецентра по ночам "ходят" мужчина и женщина. В здании филармонии имени Жамбыла тоже есть призраки. Здесь, в ГАТОБе, не наблюдалось. Надо ночью как-нибудь здесь остаться, потому что призраки не будут днем ходить. Во время реставрации было грустно смотреть на театр – понятно, ремонтные работы, рабочий процесс. И мне один человек говорит, вот, дух Улановой. Но это не более, чем воображение, - считает Флюра Мусина.

Здание находится в так называемом "Золотом квадрате" Алматы. В советские времена участок улицы Кабанбай батыра возле гостиницы "Алматы" и ГАТОБ имени Абая называли "Бродвеем", здесь собиралась вся продвинутая молодежь. В наше время возле ГАТОБ имени Абая сохранилась крышка канализационного люка 1941 года выпуска, со дня ввода в эксплуатацию здания она ежеминутно оберегает прохожих от провалов вниз.

Каким бы красивым и монументальным ни было здание, его атмосфера зависит от людей, кто в нем работает. Артисты оперы и балета продолжают оживлять нетленные произведения казахстанского и мирового искусства, делать новые постановки и восстанавливать старые. А это значит, что театр будет жить и процветать на радость многочисленной публики.

Альберт Ахметов

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