В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая новый руководитель

Приказом министра культуры Аиды Балаевой Айнур Копбасарова назначена временно исполняющей обязанности директора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая (КазНТОБ), сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба театра, коллективу нового руководителя представил вице-министр культуры и информации Ербол Аликулов.

Фото: пресс-служба КазНТОБ

Айнур Копбасарова родилась 7 февраля 1975 года. По образованию филолог.

В 1996-1999 годы училась в аспирантуре Казахского национального университета имени аль-Фараби.

До назначения, с августа 2022 года, работала художественным руководителем ГМКК "Туркестанский музыкально-драматический театр", где поставила четыре спектакля.



Ранее занималась различными проектами, а также была продюсером в ТОО "Idea Fabric" и на телеканале "Хабар" (главный продюсер, главный редактор)..

Среди авторских проектов Копбасаровой церемония открытия и закрытия зимней универсиады. Также она была задействована как автор сценария и идеи на международном музыкальном фестивале "Звезда Азии Алматы.kz" и в ряде других проектов.