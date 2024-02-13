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В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая новый руководитель

В Казахском национальном театре оперы и балета новый руководитель Фото: wikimedia
Приказом министра культуры Аиды Балаевой Айнур Копбасарова назначена временно исполняющей обязанности директора Казахского национального театра оперы и балета имени Абая (КазНТОБ), сообщает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба театра, коллективу нового руководителя представил вице-министр культуры и информации Ербол Аликулов.

Назначен новый директор Казахского театра оперы и балета имени Абая

Фото: пресс-служба КазНТОБ

Айнур Копбасарова родилась 7 февраля 1975 года. По образованию филолог.

В 1996-1999 годы училась в аспирантуре Казахского национального университета имени аль-Фараби.

До назначения, с августа 2022 года, работала художественным руководителем ГМКК "Туркестанский музыкально-драматический театр", где поставила четыре спектакля.

Ранее занималась различными проектами, а также была продюсером в ТОО "Idea Fabric" и на телеканале "Хабар" (главный продюсер, главный редактор)..

Среди авторских проектов Копбасаровой церемония открытия и закрытия зимней универсиады. Также она была задействована как автор сценария и идеи на международном музыкальном фестивале "Звезда Азии Алматы.kz" и в ряде других проектов.

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