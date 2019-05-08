Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Кокаин, алкоголь и кодеин обнаружили в крови покойного вокалиста The Prodigy

Расследование не смогло однозначно определить, было ли случившееся самоубийством.

Фото : bykvu.com8 мая 2019, 16:39

Следствие не установило точных обстоятельств смерти вокалиста группы Prodigy Кита Флинта, но обнаружило в крови покойного кокаин, алкоголь и кодеин, передает РИА Новости.

- По результатам вскрытия в его организме обнаружено существенное количество кокаина, алкоголя и кодеина, - говорится в материалах слушаний по делу смерти Флинта.

Расследование не смогло однозначно определить, было ли случившееся самоубийством.

- Я бы предположила самоубийство. Однако, принимая во внимание все материалы дела, я не вижу достаточно доказательств для этого… Нет существенных свидетельств и тому, что смерть была случайной или следствием игр Флинта. Я намерена вынести открытый вердикт. Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его (Флинта) сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым, - сказала рассматривавший дело коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй.

В начале марта 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в Instagram, что Флинт покончил с собой.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты