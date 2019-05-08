Кокаин, алкоголь и кодеин обнаружили в крови покойного вокалиста The Prodigy
Расследование не смогло однозначно определить, было ли случившееся самоубийством.
Фото : bykvu.com8 мая 2019, 16:39
Следствие не установило точных обстоятельств смерти вокалиста группы Prodigy Кита Флинта, но обнаружило в крови покойного кокаин, алкоголь и кодеин, передает РИА Новости.
- По результатам вскрытия в его организме обнаружено существенное количество кокаина, алкоголя и кодеина, - говорится в материалах слушаний по делу смерти Флинта.
Расследование не смогло однозначно определить, было ли случившееся самоубийством.
- Я бы предположила самоубийство. Однако, принимая во внимание все материалы дела, я не вижу достаточно доказательств для этого… Нет существенных свидетельств и тому, что смерть была случайной или следствием игр Флинта. Я намерена вынести открытый вердикт. Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его (Флинта) сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым, - сказала рассматривавший дело коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй.
В начале марта 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в Instagram, что Флинт покончил с собой.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4969019-e29c2a1aad0c30d8836cf44b9de6feee
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...