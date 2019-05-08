Кокаин, алкоголь и кодеин обнаружили в крови покойного вокалиста The Prodigy

Расследование не смогло однозначно определить, было ли случившееся самоубийством.

Следствие не установило точных обстоятельств смерти вокалиста группы Prodigy Кита Флинта, но обнаружило в крови покойного кокаин, алкоголь и кодеин, передает РИА Новости.

- По результатам вскрытия в его организме обнаружено существенное количество кокаина, алкоголя и кодеина, - говорится в материалах слушаний по делу смерти Флинта.

Расследование не смогло однозначно определить, было ли случившееся самоубийством.

- Я бы предположила самоубийство. Однако, принимая во внимание все материалы дела, я не вижу достаточно доказательств для этого… Нет существенных свидетельств и тому, что смерть была случайной или следствием игр Флинта. Я намерена вынести открытый вердикт. Мы никогда не узнаем точно, что происходило в его (Флинта) сознании в тот день. Именно поэтому я оставляю вердикт открытым, - сказала рассматривавший дело коронер Кэролайн Бизли-Мюррэй.

В начале марта 49-летний Кит Флинт был найден мертвым в своем доме в графстве Эссекс. Создатель и участник Prodigy Лиэм Хоулетт написал в Instagram, что Флинт покончил с собой.

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