Кокорин и Мамаев направлены в колонию общего режима
Больше года футболисты проведут в колонии.
Фото : Спортивная пресса8 мая 2019, 19:33
Пресненский суд Москвы приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы, нападающего "Зенита" Александра Кокорина — к году и шести месяцам, сообщает РИА Новости.
Ранее суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях.
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