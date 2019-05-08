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Кокорин и Мамаев направлены в колонию общего режима

Больше года футболисты проведут в колонии.

Фото : Спортивная пресса8 мая 2019, 19:33

Пресненский суд Москвы приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы, нападающего "Зенита" Александра Кокорина — к году и шести месяцам, сообщает РИА Новости.

Ранее суд признал Кокорина и Мамаева виновными в побоях.


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