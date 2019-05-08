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Касым-Жомарт поздравил казахстанцев с Праздником Победы

Поздравление президент опубликовал в соцсетях.

Фото : IOT Forum Astana8 мая 2019, 20:38

Глава государства поздравил казахстанцев с Праздником Победы, сообщает Zakon.kz.

- Поздравляю всех соотечественников с Праздником Победы. Казахстанские воины и труженики тыла внесли огромный вклад в разгром фашизма. Их беспримерный подвиг навсегда останется в нашей благодарной памяти.


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