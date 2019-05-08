Касым-Жомарт поздравил казахстанцев с Праздником Победы

Поздравление президент опубликовал в соцсетях.

Глава государства поздравил казахстанцев с Праздником Победы, сообщает Zakon.kz.

Поздравляю всех соотечественников с Праздником Победы. Казахстанские воины и труженики тыла внесли огромный вклад в разгром фашизма. Их беспримерный подвиг навсегда останется в нашей благодарной памяти. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 8 мая 2019 г.

- Поздравляю всех соотечественников с Праздником Победы. Казахстанские воины и труженики тыла внесли огромный вклад в разгром фашизма. Их беспримерный подвиг навсегда останется в нашей благодарной памяти.

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