Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции

На Акорде опубликовали поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции, сообщает Zakon.kz.

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Днем Конституции! Основной закон является прочной опорой нашей государственности, определяя общественное и политическое устройство, непреходящие ценности и стратегический вектор развития страны.

Обновленная в результате общенационального референдума Конституция стала ярким символом консолидации нашей нации. Она выступает надежным фундаментом проводимых масштабных преобразований, нацеленных на демократизацию политической системы, обеспечение верховенства права, поступательное повышение благосостояния народа. Одной из таких институциональных реформ стало создание Конституционного суда, который значительно усилил роль Основного закона как гаранта защиты прав и свобод граждан.

Для построения Справедливого Казахстана, государства равных возможностей для всех, необходимо, чтобы конституционные принципы не только соблюдались неукоснительно, но и были неотъемлемой частью общественного сознания. Глубоко убежден, что ответственный гражданин – "Адал азамат" – это человек, который всецело разделяет и воплощает в жизнь идеалы нашей Конституции.

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

30 августа в Казахстане отмечают День Конституции. Казахстан обрел независимость в 1991 году.