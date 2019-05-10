Ученик ручкой повредил глаз однокласснику в ЗКО

Мальчик 2008 года рождения получил проникающее ранение роговицы глаза.

Случай произошел 6 мая в СОШ №3 Жангалинского района, передает Zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Как рассказал руководитель районного отдела образования Елжас Кадыров, во время урока ученик пятого класса бросил ручку на парту, она отскочила и попала в глаз однокласснику.

- Это произошло в 8.40. Учительница в это время отсутствовала на уроке, она находилась на собрании у директора. Школьная медсестра оказала мальчику первую медицинскую помощь. Далее он был доставлен в районную больницу, - рассказал Елжас Кадыров.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что мальчик 2008 года рождения получил проникающее ранение роговицы глаза.

- Ученику была оказана первая медицинская помощь, после чего в сопровождении медработника он направлен в офтальмологическое отделение областной многопрофильной больницы. Мальчик был прооперирован, его состояние оценивается врачами как удовлетворительное, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения ЗКО Айнагуль Сакпусунова.

Аналогичный случай произошел в Уральске 19 марта. В школе произошла драка учеников и десятиклассник, который разнимал дерущихся, получил ушиб глаза. Ему также была проведена операция.

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