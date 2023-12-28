В Актобе подросток повредил глаз из-за взрыва хлопушки

Травму глаза от взрыва хлопушки получил 15-летний подросток из Актобе, сообщает Zakon.kz

В Департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что травму подросток получил, играя во дворе дома, где взрывал хлопушки. В итоге ребенка госпитализировали в отделение клиники "Көз жарығы", где он сейчас находится.



В медицинском учреждении подтвердили, что мальчик получил "повреждение рогововицы от взрыва петарды. Была проведена операция. Первого числа планируется выписка, но это еще не точно", –сообщила врач клиники.

Врачи будут дополнительно решать вопрос о выписке первого января 2024 года.

Между тем в полиции, учитывая предстоящие новогодние праздники, с 25 декабря по 3 января проводят ОПМ "Пиротехника".

В ходе которого изымают пиротехнические изделия, реализующиеся без сертификатов. За 3 дня к ответственности привлечен 21 человек, нарушивший требования.

В полиции напоминают о строгом запрете реализации пиротехнических изделий лицами, не имеющими соответствующих лицензий и разрешений, в открытых павильонах, автомобилях, палатках.

Также полицейские напоминают, что в случае выявления таких фактов предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 196 КоАП РК "Незаконная торговля товарами или иными предметами".

Ранее Министерство по чрезвычайным ситуациям выступило с обращением к гражданам страны в преддверии Нового года. МЧС призывает казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности во время новогодних мероприятий.