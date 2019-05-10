В Пекине заявили, что американские пошлины вредят всему миру

В минувшее воскресенье Трамп пообещал, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%.

Глава китайской делегации на торговых переговорах с США, вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ по прибытию в Вашингтон заявил, что пошлины, введение которых анонсировал американский президент Дональд Трамп, не решат проблему, передает РИА Новости.

- Я прибыл сюда с искренним намерением, надеюсь в этой особой ситуации на откровенный обмен мнениями. Китайская сторона исходит из того, что пошлины - не способ решения проблемы, - сказал Лю Хэ.

Он подчеркнул, что это не выгодно ни США, ни Китаю, ни всему остальному миру.

Накануне Трамп заявил, что Пекин "сорвал сделку" в ходе торговых переговоров, и пообещал увеличить пошлины на китайские товары.

В минувшее воскресенье Трамп пообещал, что 10 мая увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения заградительных барьеров против других торговых позиций.

После этих заявлений в СМИ появились опасения, что Пекин может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая подтвердило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.

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