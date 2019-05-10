Никто из наших людей не будет брошен - Токаев об эвакуированных казахстанцах из Сирии

В их числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал заявление об эвакуации 231 казахстанца из Сирии, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Президента Берика Уали.

В их числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.

- Эта масштабная гуманитарная акция стала продолжением операции "Жусан", которая была успешно проведена по указанию Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева в январе текущего года. В отношении всех прибывших граждан госорганами и неправительственными организациями проведены мероприятия по реабилитации. Оказана медицинская, психологическая и социальная помощь, - сказал Президент.

Токаев также рассказал о положительном эффекте данной работы.

- Вернувшиеся в январе этого года женщины отказались от радикального прошлого, устроились на работу, восстановили связи с родственниками. Дети пошли в школы и детские сады. Выехавшие в зоны боевых действий граждане Казахстана решились на такой опрометчивый шаг под влиянием деструктивной, по-сути, лживой пропаганды террористов. Теперь они возвращаются в Казахстан добровольно, в надежде начать новую жизнь. Их дети не должны страдать на чужбине и отвечать за ошибки своих родителей, - отметил он.

Президент напомнил, что Казахстан подтверждает свои обязательства по борьбе с терроризмом, а также оказанию всесторонней помощи гражданам, оказавшимся в трудной ситуации.

- Гуманитарная акция будет продолжена. Никто из наших людей не будет брошен на произвол судьбы. Выражаю благодарность сотрудникам Министерства иностранных дел, Комитета национальной безопасности и других государственных органов, а также зарубежным партнерам, принявшим участие в указанной гуманитарной операции, - заключил Президент.

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