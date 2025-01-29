В Японии произошло рекордное число самоубийств среди детей

Рекордное число самоубийств среди детей школьного и дошкольного возраста произошло в Японии в 2024 году на фоне общего снижения числа суицидов в стране, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии, общее число самоубийств в стране с населением около 124,5 млн человек составило в 2024 году 20 268 – второй показатель по нижнему порогу за всю историю, среди детей – 527.

За год общее число самоубийств сократилось на 1 569. При этом подавляющее число самоубийств (13 763) приходится на представителей мужского пола.

Среди детей наибольшее число самоубийств (349) пришлось на старшеклассников.

Ранее сообщалось, что неизвестная болезнь унесла жизни 16 человек в Индии.

