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Мир

В Японии произошло рекордное число самоубийств среди детей

В Японии произошло рекордное число самоубийств среди детей, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 02:20 Фото: pixabay
Рекордное число самоубийств среди детей школьного и дошкольного возраста произошло в Японии в 2024 году на фоне общего снижения числа суицидов в стране, сообщает Zakon.kz.

По данным, опубликованным Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии, общее число самоубийств в стране с населением около 124,5 млн человек составило в 2024 году 20 268 – второй показатель по нижнему порогу за всю историю, среди детей – 527.

За год общее число самоубийств сократилось на 1 569. При этом подавляющее число самоубийств (13 763) приходится на представителей мужского пола.

Среди детей наибольшее число самоубийств (349) пришлось на старшеклассников.

Ранее сообщалось, что неизвестная болезнь унесла жизни 16 человек в Индии.

Аксинья Титова
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