Названа официальная причина смерти Сергея Доренко

По данным радиостанции "Говорит Москва", он умер от разрыва аорты.

Фото : og.ru

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер от разрыва аорты, передает ТАСС. - Главный редактор "Говорит Москва" умер от разрыва аорты. "Аневризма грудной части аорты разорванная" - так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы, - указано в сообщении. Вскрытие проводилось в ночь на пятницу в морге при Троекуровском кладбище. Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет. Журналист в 2014 году возглавил радиостанцию "Говорит Москва", был ведущим программы "Подъем".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке