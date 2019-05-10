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Названа официальная причина смерти Сергея Доренко

По данным радиостанции "Говорит Москва", он умер от разрыва аорты.

Фото : og.ru10 мая 2019, 14:53

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко умер от разрыва аорты, передает ТАСС.

- Главный редактор "Говорит Москва" умер от разрыва аорты. "Аневризма грудной части аорты разорванная" - так описана причина смерти в заключении судебно-медицинской экспертизы, - указано в сообщении.

Вскрытие проводилось в ночь на пятницу в морге при Троекуровском кладбище.

Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет.

Журналист в 2014 году возглавил радиостанцию "Говорит Москва", был ведущим программы "Подъем".


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