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Мир

Причину смерти Папы Римского назвали в Ватикане

Ватикан, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 23:26 Фото: wikimedia
Папа Франциск умер от инсульта и сердечной недостаточности, сообщает Zakon.kz.

Папа Франциск умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности, говорится в свидетельстве о смерти 88-летнего понтифика от ватиканского врача Андреа Арканджели, пишет The Guardian.

В сертификате, опубликованном Ватиканом, говорится, что Папа впал в кому и умер рано утром в понедельник, 21 апреля.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 23:26
Кто может стать новым Папой Римским

Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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