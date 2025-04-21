Причину смерти Папы Римского назвали в Ватикане
Фото: wikimedia
Папа Франциск умер от инсульта и сердечной недостаточности, сообщает Zakon.kz.
Папа Франциск умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности, говорится в свидетельстве о смерти 88-летнего понтифика от ватиканского врача Андреа Арканджели, пишет The Guardian.
В сертификате, опубликованном Ватиканом, говорится, что Папа впал в кому и умер рано утром в понедельник, 21 апреля.
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Папа Римский Франциск умер 21 апреля 2025 года в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика.
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