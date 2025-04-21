Причину смерти Папы Римского назвали в Ватикане

Папа Франциск умер от инсульта и сердечной недостаточности, сообщает Zakon.kz.

Папа Франциск умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности, говорится в свидетельстве о смерти 88-летнего понтифика от ватиканского врача Андреа Арканджели, пишет The Guardian.

В сертификате, опубликованном Ватиканом, говорится, что Папа впал в кому и умер рано утром в понедельник, 21 апреля.

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