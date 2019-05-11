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Трамп поручил увеличить пошлины на товары из Китая

Трамп не исключил введения заградительных барьеров против других торговых позиций.

Фото : pixabay.com11 мая 2019, 07:55

Президент США Дональд Трамп поручил начать увеличение пошлин на товары из Китая общим объемом около 300 миллиардов долларов в год, заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер в своем заявлении, распространенном его пресс-службой в пятницу. Об этом пишет РИА Новости.

"Ранее сегодня по указанию президента США мы повысили уровень тарифов с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент также приказал нам начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов", - отмечается в заявлении.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что "публичное уведомление и комментарии будут вскоре опубликованы в Федеральном реестре".

5 мая, анонсируя увеличение пошлин, Трамп не исключил введения заградительных барьеров против других торговых позиций. После этих заявлений в СМИ появились опасения, что Пекин может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая подтвердило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.


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