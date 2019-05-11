Трамп поручил увеличить пошлины на товары из Китая
Трамп не исключил введения заградительных барьеров против других торговых позиций.
Президент США Дональд Трамп поручил начать увеличение пошлин на товары из Китая общим объемом около 300 миллиардов долларов в год, заявил торгпред США Роберт Лайтхайзер в своем заявлении, распространенном его пресс-службой в пятницу. Об этом пишет РИА Новости.
"Ранее сегодня по указанию президента США мы повысили уровень тарифов с 10 до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент также приказал нам начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов", - отмечается в заявлении.
В сообщении пресс-службы также отмечается, что "публичное уведомление и комментарии будут вскоре опубликованы в Федеральном реестре".
5 мая, анонсируя увеличение пошлин, Трамп не исключил введения заградительных барьеров против других торговых позиций. После этих заявлений в СМИ появились опасения, что Пекин может отменить предстоящие торговые переговоры в Вашингтоне, однако во вторник министерство коммерции Китая подтвердило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.
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