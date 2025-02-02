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Мир

Трамп подписал указ о пошлинах на товары из Канады, Китая и Мексики

грузы, товары, торговля , фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 10:02 Фото: pixabay
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая, сообщает Zakon.kz.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточняла, что в этом случае тарифы на импорт из Мексики и Канады составят 25%, а на товары из Китая – 10%.

О подписании указа заявил телеканал CNN. Тарифы начнут действовать со вторника, 4 февраля 2025 года. Отмечается, что Трамп пообещал ввести пошлины против этих трех стран в ноябре. Он объяснил это решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой синтетического наркотика фентанила.

По данным Bloomberg, Канада подготовила список американских товаров на $105 млрд, которые обложат ответными пошлинами. Глава МИДа Мелани Жоли после встречи с госсекретарем США Марко Рубио также предупредила об ответных мерах.

Министр экономики Мексики Марсело Эбрарда подчеркнул, что в случае введения пошлин это ударит по американским автомобильным компаниям, работающим в стране, в том числе по General Motors и Ford Motor, которые производят 88% пикапов, продаваемых в США.

В МИД Китая также отметили, что в войне тарифов между Пекином и Вашингтоном не будет победителя. При этом, по данным РИА "Новости", в Министерстве коммерции КНР заявили, что подадут иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на тарифы США и примут соответствующие контрмеры.

Андрей Дюсупов
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