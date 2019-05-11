В Петропавловске снова загорелся автобус

На видео, предоставленном очевидцем, заметно, что в тушении пожара водителю автобуса помогли проезжавшие мимо автолюбители.

На День Победы как минимум два транспортных средства в Петропавловске сильно пострадали в результате возгорания, передает Zakon.kz со ссылкой на Петропавловск.info.

Около 18:00 сильное задымление произошло в моторном отсеке автобуса, курсирующего по маршруту 4А. Аварийную остановку водитель сделал на пересечении улиц Шухова и Нурсултана Назарбаева.

На видео, предоставленном очевидцем, заметно, что в тушении пожара водителю автобуса помогли проезжавшие мимо автолюбители. Пострадавших нет.

Микроавтобус 8 маршрута практически полностью выгорел вечером 9 мая на конечной остановке в Рабочем поселке. Информация о пожаре поступила 9 мая в 19:52. Погибших и пострадавших нет. Предварительная причина - короткое замыкание.

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