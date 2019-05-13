Первый тур выборов президента Литвы не выявил победителя

Ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре.

Экономист Гитинас Науседа и экс-министр финансов Ингрида Шимоните увеличили отрыв от действующего премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса после обработки бюллетеней с 95% участков, следует из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики, сообщает РИА Новости.

По данным ГИК после подсчета бюллетеней с 1887 участков из 1972, Науседа и Шимоните продолжают лидировать с 31,07% и 29,46% голосов, но при этом увеличивают разрыв от Сквернялиса - он остается позади с 20,72%.

Из предварительных данных Главной избирательной комиссии республики следует, что в стране объявят второй тур президентских выборов, поскольку ни один из кандидатов не набирает 51% голосов в первом туре.

Ранее Сквернялис заявил, что намерен подать в отставку с поста премьер-министра, поскольку не сумел пройти во второй тур президентских выборов.

По законодательству Литвы, для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать не менее 51% голосов избирателей. Если это сделать не удается, объявляется второй тур, в который выходят кандидаты, занявшие первое и второе места. Второй тур проходит через две недели после первого - в данном случае это 26 мая.

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