В Иране не смогли избрать президента: второй тур выборов запланировали на июль

Ни один из кандидатов в президенты Ирана не набрал в первом туре 50% голосов, теперь в стране пройдет второй тур выборов, сообщает Zakon.kz.

Второй тур выборов президента Ирана состоится 5 июля, сообщил представитель избирательной комиссии страны Мохсен Эслами, пишет местное информагентство IRNA.

Результаты 14-х президентских выборов в Иране показывают напряженную борьбу – реформист Масуд Пезешкиан лидирует с 10,4 млн голосов, а на втором месте кандидат от консервативного крыла Саид Джалили – 9,4 млн голосов.

Право голоса на выборах имели более 61 миллиона иранцев, однако проголосовали только 24,5 млн человек.

Согласно иранскому избирательному законодательству, второй тур между двумя ведущими кандидатами проводится в первую пятницу после объявления результатов, если ни один из них не наберет 50% голосов.

В минувшую пятницу, 28 июня, избиратели проголосовали за преемника президента Ибрахима Раиси, который погиб в результате крушения вертолета.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет президента нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.