Самые высокооплачиваемые сферы в Казахстане

Работники горнодобывающей сферы получают в среднем более 400 тысяч тенге в месяц.

Самые высокие зарплаты — у специалистов Западно-Казахстанской области: сразу 1,2 миллиона тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на EnergyProm.kz.



В первом квартале 2019 года среднемесячная номинальная заработная плата работников промышленной отрасли составила 243,8 тыс. тг, увеличившись на 9,2% за год. С учётом инфляции покупательская способность заработных плат в секторе выросла на 4%.

Самые высокие зарплаты — у промышленников горнодобывающей сферы. Сотрудники этого сегмента получают в среднем 401,1 тыс. тг (+9,5% год-к-году). Реальный рост составил 4,3%.

Зарплата среднестатистического работника в обрабатывающем секторе намного ниже: 189,2 тыс. тг (+9,9% год-к-году, с увеличением покупательской способности на 4,7%).

Работники сферы электроснабжения получают в среднем всего 157,4 тыс. тг (реальный рост — плюс 1,3%); водоснабжения — 118,1 тыс. тг (реальный рост — 7,2%).







В горнодобывающей отрасли наибольшую среднемесячную номинальную зарплату получают занятые в сфере добычи сырой нефти и природного газа: 785,2 тыс. тг, это в 4,7 раза больше среднереспубликанского уровня (168,5 тыс. тг) и в 3,2 раза — чем в среднем у работников промышленности.

На втором месте технические услуги в области горнодобывающей промышленности — 421,9 тыс. тг. Замыкает тройку лидеров сегмент добычи угля и лигнита: 281,4 тыс. тг.







Самые большие зарплаты в высокооплачиваемой сфере горной добычи и разработки карьеров зафиксированы в ЗКО. Здесь в первом квартале 2019 года среднемесячная номинальная зарплата составила 1,2 млн тг (рост за год — на 11,7%), что в 7,1 раза выше зарплаты среднего работника в РК.

На втором месте Нур-Султан: сотрудники горнодобывающей отрасли, занятые в столице, получали в среднем 1,1 млн тг, при годовом росте на 8,1%. Замыкает тройку лидеров Атырауская область: здесь заработные платы в секторе составляли 920,2 тыс. тг, что сразу на 14,3% больше, чем годом ранее.

Самый высокий годовой рост заработных плат в секторе зафиксирован в Жамбылской области: сразу на 34,2% год-к-году, до 185 тыс. тг.

Напомним, в регионе в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития по Карте поддержки предпринимательства реализуется 46 инвестиционных проектов на общую сумму 601,5 млрд. тенге.







Только в 2019 году здесь планируется реализация 8 инвестиционных проектов на общую сумму 31,1 млрд тенге; будет создано 799 новых рабочих мест:

1. ТОО "Жамбыл Газ Өнімдері" — "Строительство завода по производству сжиженного природного газа";

2. ТОО "СП Taraz PET" — "Строительство завода по рециклингу полиэтилентерефталата ПЭТ";

3. ТОО "Кордайский молочный продукт" — "Внедрение новой автоматизированной линии по производству мороженого";

4. ТОО "Super-Pharm" — "Строительство производственного корпуса завода по производству изделий медицинского назначения одноразового применения";

5. ТОО "BioVet KZ" — "Строительство биокомбината по производству ветеринарных препаратов стандарта GMP и GLP";

6. ТОО "Арматурный Таразский завод" — "Производство строительной арматуры";

7. ТОО "Kisc" — "Модернизация литейного цеха";

8. ТОО "GREENWILL" — "Производство салатных культур и рыбы с первичной переработкой на основе технологии аквапоники".

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