Красота и очарование бега по природному рельефу

Всем участникам и гостям было рекомендовано воздержаться от использования пластика, а также моющих средств и другой бытовой химии в базовом лагере.

Любители бега не только заботятся о своем здоровье, но и видят уникальные красоты природы, куда не каждый решить добраться своим ходом. Корреспондент Zakon.kz собрал красивейшие фотографии с пятого юбилейного сверхмарафона по пересеченной местности TENGRI ULTRA 2019, прошедшего на выходных в Алматинской области на берегу реки Или.

Марафон великой степи 2019 состоялся 10-12 мая в урочище Тамгалы-тас (120 км от г. Алматы). Порядка 1 500 атлетов из 25 стран вышли на старт, преодолев дистанции в 15, 35 и 70 км, бегом, а также в технике скандинавской ходьбы.

В рамках пятого сверхмарафона состоялся и забег на 3,5 км с собаками, такой спорт называется кани-кросс.

Россиянка Марина Абильдаева установила новый рекорд на коронной дистанции Ultra 70 улучшив свой собственный прошлогодний результат. Более того, впервые женщина финишировала второй в общем абсолютном зачете лишь 0 минут уступив лидеру дистанции Нурадину Юсупову (время: 06ч. 40м. 50с.)

К слову, в женском зачете весь пьедестал на дистанции Ultra 70 у иностранок.

Первое место - Марина Абильдаева из России, (время: 06ч. 52м. 53 с.)

Второе место - Оксана Рябова из Украины, (время: 07ч. 02мю 15 с.)

Третье место - Джо Мик из Великобритании. (время: 07ч. 17м. 52с.)

На дистанции Sprint 15 атлет из Украины Анастасия Черная установила новый рекорд прохождения трассы максимально приблизив планку к результату у мужчин. Ее время 01ч. 02м. 59сек.

Профессиональная спортсменка, выступающая в трейлраннинге, Джо Мик из Великобритании выступающая за команду Scott Running впервые посетила Казахстан и Центральную Азию. Бегунья отметила, что старт проводится на уровне высоких международных стандартов, принятых International Trail Running Association. Еще в 2017 году авторитетная организация ITRA официально сертифицировала три трассы сверхмарафона, с тех пор за прохождение дистанций каждому участнику начисляются баллы, позволяющие принимать участие в престижных общемировых забегах, требующих допусков.

- Я участвовала во многих стратах в Европе, Северной Америке и Азии, но впервые посетила Казахстан, специально, чтобы выступить на марафоне. Финишировала третьей в женском зачете. Было жарко, соперницы оказались весьма подготовлены, но еще больше меня впечатлила красота ландшафтов, среди которых проложен маршрут дистанции на 70 км. Невероятное разнообразие и красота природы, - поделилась своими впечатлениями Джо Мик.

Заботясь об экологии и чистоте окружающей среды, еще в 2018 году оргкомитет отказался от использования одноразовой посуды в пунктах питания на дистанциях сверхмарафона. 2 000 бананов и 450 плиток шоколада доставлено на пункты питания, 5,5 тонн природной питьевой воды завезено в базовый лагерь и на пункты питания.

Вновь всем участникам и гостям было рекомендовано воздержаться от использования пластика, а также моющих средств и другой бытовой химии в базовом лагере с тем, чтобы минимизировать негативное воздействие на природу.

- Ежегодно в преддверии старта и сразу после него, мы зачищаем территорию и вывозим массу отходов. Такая ситуация нас не устраивает, мы хотим содержать Великую степь и берега реки Или в чистоте, поэтому делаем акцент на бережном отношении к окружающей среде. Наши участники используют собственные, многоразовые фляжки и питьевые системы, а также очищают посуду после еды без использования моющих средств, наносящих непоправимый урон речным обитателям, - заявил технический директор старта Вадим Винокуров.

По традиции, абсолютные победители 5-го фестиваля получили пайцзы, - уникальные награды авторской ручной работы, выполненные в духе артефактов самого Чингисхана. Пайцзы – верительные таблички из драгоценных металлов, которыми Чингисхан одаривал приближенных при делегировании власти и наделении их особыми полномочиями.

120 кг составляет суммарный вес медалей финишеров;

Альберт Ахметов

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