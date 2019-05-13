Китай объявил о введении ответных пошлин на продукцию из США

Пекин принял решение о повышении пошлин после того, как аналогичное ограничение в отношении китайских товаров ввели Соединенные Штаты.

Министерство финансов Китая объявило о ведении ответных пошлин в размере 5-25% на более чем 5 тыс. видов продукции из США, передает ТАСС.

В отношении 2493 товаров пошлины будут повышены до 25%, в отношении 1078 товаров – до 20%, в отношении еще 974 наименований – до 10%. В отношении группы из 595 товаров начнут действовать 5%-ные пошлины.

5 мая Трамп сообщил, что с 10 мая американские пошлины в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд будут повышены с 10% до 25%, поскольку торгово-экономические переговоры с КНР "продвигаются очень медленно". 7 мая представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер утверждал, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

Пекин принял решение о повышении пошлин после того, как аналогичное ограничение в отношении китайских товаров ввели Соединенные Штаты.

Ранее представители Китая заявили о том, что страна "никогда не поддастся внешнему давлению".

В ответ на это Трамп написал в Twitter: "Я открыто говорю председателю Си и всем моим китайским друзьям, что Китай очень сильно пострадает, если не пойдет на сделку".

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!