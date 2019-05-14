Биткоин за неделю подорожал на треть

Седьмого мая биткоин превысил отметку в 6000 долларов, 12 мая - в 7000 долларов.

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8000 долларов, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 3.52 по времени Нур-Султана биткоин дорожал на 13,62%, до 8022 тысячи долларов.

Седьмого мая биткоин превысил отметку в 6000 долларов, 12 мая - в 7000 долларов.

Во многом интерес инвесторов к криптовалютам вызван обострением торговой войны между США и КНР. Как ожидается, электронные деньги позволят китайским компаниям обходить тарифные ограничения Штатов. Однако сохраняющиеся риски хакерских атак пока не дают игрокам рынка увеличить вложения в цифровые монеты. В то же время контроль отрасли со стороны мировых центробанков в дальнейшем окажет поддержку биткоину и его аналогам. Как может измениться стоимость глобальных криптовалют до конца года.

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