Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Биткоин за неделю подорожал на треть

Седьмого мая биткоин превысил отметку в 6000 долларов, 12 мая - в 7000 долларов.

Фото : cryptos.tv14 мая 2019, 06:00

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8000 долларов, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 3.52 по времени Нур-Султана биткоин дорожал на 13,62%, до 8022 тысячи долларов.

Седьмого мая биткоин превысил отметку в 6000 долларов, 12 мая - в 7000 долларов.

Во многом интерес инвесторов к криптовалютам вызван обострением торговой войны между США и КНР. Как ожидается, электронные деньги позволят китайским компаниям обходить тарифные ограничения Штатов. Однако сохраняющиеся риски хакерских атак пока не дают игрокам рынка увеличить вложения в цифровые монеты. В то же время контроль отрасли со стороны мировых центробанков в дальнейшем окажет поддержку биткоину и его аналогам. Как может измениться стоимость глобальных криптовалют до конца года.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты