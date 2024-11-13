Биткоин обновил исторический максимум третий раз за неделю

Стоимость криптовалюты биткоин (BTC) превысила 90 тыс. долларов, что стало третьим за неделю историческим рекордом, сообщает Zakon.kz.

Данные об этом появились на странице онлайн-сервиса по обмену цифровых валют Binance 13 ноября.

За сутки он подорожал на 6,47% – до 90 987 долларов. Исторический максимум на данный момент составляет 91 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,49% – в среднем до 90 954 долларов. Динамика также приводится за сутки.

Ранее сообщалось, что курс биткоина 10 ноября впервые превысил отметку в 80 тыс. долларов, достигнув рекордных 80 071,17 доллара. Скачок произошел на фоне роста интереса к криптовалюте в период президентских выборов в США. Затем 11 ноября стоимость превысила 84 тыс. долларов.

