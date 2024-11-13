Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Биткоин обновил исторический максимум третий раз за неделю

биткоин, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2024 20:37 Фото: Zakon.kz
Стоимость криптовалюты биткоин (BTC) превысила 90 тыс. долларов, что стало третьим за неделю историческим рекордом, сообщает Zakon.kz.

Данные об этом появились на странице онлайн-сервиса по обмену цифровых валют Binance 13 ноября.

За сутки он подорожал на 6,47% – до 90 987 долларов. Исторический максимум на данный момент составляет 91 тыс. долларов.

По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 6,49% – в среднем до 90 954 долларов. Динамика также приводится за сутки.

Ранее сообщалось, что курс биткоина 10 ноября впервые превысил отметку в 80 тыс. долларов, достигнув рекордных 80 071,17 доллара. Скачок произошел на фоне роста интереса к криптовалюте в период президентских выборов в США. Затем 11 ноября стоимость превысила 84 тыс. долларов.

Читайте также

Пакистан, ДТП, погибшие
В Пакистане свадебный кортеж с гостями упал в реку: есть погибшие
список лысых мужчин
Принц Уильям возглавил список самых сексуальных лысых мужчин
Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве
Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве
Елена Беляева
2024 год Биткоин Доллар Цены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, национальная валюта
К казахстанцам обратились с важной информацией по банкноте 5000 тенге старого образца
Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан
Бектенов поручил провести рейды и обходы в частном секторе
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы
Восемь новых пригородных маршрутов запустили в Алматы: куда они едут
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: